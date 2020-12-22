المرتبات والدعم يستحوذان على نحو 80% من النفقات خلال 11 شهرا

مقر المصرف المركزي بطرابلس، (أرشيفية: الإنترنت)

كشفت بيانات صادرة عن المصرف المركزي في طرابلس عن استحواذ نفقات المرتبات والدعم على نحو 80% من النفقات الفعلية خلال عشرة أشهر من العام الجاري.

وحسب بيان الإنفاق خلال الفترة بين الأول من يناير إلى 30 أكتوبر 2019، بلغ إجمالي النفقات الفعلية 29.539 مليار دينار، فيما سجلت نفقات المرتبات 18.024 مليار دينار بنسبة 61% من إجمالي الإنفاق، والدعم 5.1 مليار دينار بنسبة 17%.

وفي حين بلغت قيمة نفقات الطوارئ خلال الفترة نفسها مبلغ 2.816 مليار دينار بنسبة 10% من إجمالي الإنفاق الفعلي، والنفقات التسييرية 3.042 مليار دينار بنسبة 10% من إجمالي الإنفاق، في حين لم تتجاوز نسبة نفقات التنمية 2% بواقع 557 مليون دينار.