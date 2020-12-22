المرتبات والدعم يستحوذان على نحو 80% من النفقات خلال 11 شهرا

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 22 ديسمبر 2020, 12:00 مساء
مقر المصرف المركزي بطرابلس، (أرشيفية: الإنترنت)

كشفت بيانات صادرة عن المصرف المركزي في طرابلس عن استحواذ نفقات المرتبات والدعم على نحو 80% من النفقات الفعلية خلال عشرة أشهر من العام الجاري.

وحسب بيان الإنفاق خلال الفترة بين الأول من يناير إلى 30 أكتوبر 2019، بلغ إجمالي النفقات الفعلية 29.539 مليار دينار، فيما سجلت نفقات المرتبات 18.024 مليار دينار بنسبة 61% من إجمالي الإنفاق، والدعم 5.1 مليار دينار بنسبة 17%.

وفي حين بلغت قيمة نفقات الطوارئ خلال الفترة نفسها مبلغ 2.816 مليار دينار بنسبة 10% من إجمالي الإنفاق الفعلي، والنفقات التسييرية 3.042 مليار دينار بنسبة 10% من إجمالي الإنفاق، في حين لم تتجاوز نسبة نفقات التنمية 2% بواقع 557 مليون دينار.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

إزالة تمثال قائد عسكري من حقبة العبودية في الجنوب الأميركي
ثقافة وفن
كوستا يستفز ملَكات سواريز في أتلتيكو مدريد قبل لقاء سوسييداد
رياضة عالمية
الناظوري يدعو «الموقتة» لإجراء عاجل بشأن «كورونا» في المؤسسات التعليمية
ليبيا
الاتحاد الأوروبي يجيز استخدام لقاح «فايزر-بايونتيك» بعد موافقة وكالة الأدوية
دولى
«دفاع الوفاق» تبحث فتح مراكز تدريب لتأهيل القوات المساندة بمنطقتي الجفارة ...
ليبيا
قطر وعمان تتسلمان أول شحنة من لقاح «فايزر-بيونتيك»
عربى
ليبيا تفوز على الجزائر.. وتونس تتعادل مع المغرب في بطولة شمال أفريقيا
رياضة محلية
«فرانس برس»: أشجار وزينة عيد الميلاد للبيع في السعودية في مشهد غير مألوف
عربى
دي مايو: حفتر طلب إطلاق 4 ليبيين مقابل الإفراج عن «الصيادين الصقليين»
ليبيا
برنامج فلوسنا | مَن يشرعن الفساد ويدافع عنه في ليبيا
فيديو
«فرانس برس»: ترامب يبحث كل الخيارات لقلب نتائج الانتخابات قبل شهر من تنصيب بايدن
دولى
حساء البطاطا الحلوة
كوجينة
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

علماء يتنبأون بمسار «كوفيد-19» بدقة