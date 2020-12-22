برئاسة بعيرة.. جلسة تشاورية للنواب الذين اجتمعوا في غدامس عبر «زوم»

جانب من اجتماع أعضاء مجلس النواب في غدامس، 6 ديسمبر 2020 (بوابة الوسط)

عقد عدد من أعضاء مجلس النواب الذين اجتمعوا في غدامس في الثامن من ديسمبر الجاري، جلسة تشاورية الإثنين عبر تقنية (زوم) برئاسة أكبر الأعضاء سنًّا النائب أبوبكر بعيرة، فيما تولى أصغر الأعضاء سنًّا النائب مصعب العابد مهام المقرر.

ووفق بيان صادر عن الرئاسة، لم يحدد أعداد النواب الحاضرين فقد انتهى الاجتماع إلى عدة ملاحظات من بينها «مدة الدورة الرئاسة لرئاسة مجلس النواب وتوسيع مكتب الرئاسة ليشمل المراقبين والمقرر ونائبه»، و«استحداث منصب آمين ديوان مجلس النواب»، واعتماد تقنية «زوم» في اجتماعات مجلس النواب . وحسب البيان، الذي نقله «تجمع الوسط الليبي» من المقرر عقد الجلسة الثانية اليوم الثلاثاء.

اقرأ أيضا: بعيرة يدعو إلى تفعيل مادة سحب الثقة من رئاسة مجلس النواب

وفي الثامن من ديسمبر، أصدر أكثر من 120 اجتمعوا في مدينة غدامس المغربية بيانا ختاميا لجلستهم بالمدينة، دعوا فيه إلى تنظيم جلستين لاحقتين، تنظر إحداهما إعادة انتخاب مكتب رئاسة المجلس بتاريخ 21، و22 ديسمبر 2020 برئاسة أكبر الأعضاء سنا وأصغرهم مقررا.

في المقابل، اتفق أعضاء من مجلس النواب خلال جلسة عقدوها في بنغازي في 14 ديسمبر برئاسة المستشار عقيلة صالح على إحالة تعديل اللائحة الداخلية للمجلس ومشروع قانون زيادة مرتبات المتقاعدين إلى اللجنة التشريعية والدستورية بالمجلس، بحسب ما أعلنه الناطق باسم المجلس عبدالله بليحق.