معيتيق يتفق مع وزير المالية المالطي على بدء منح التأشيرات الأوروبية لليبيين نهاية يناير المقبل

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 21 ديسمبر 2020, 01:26 مساء
لقاء معيتيق ووزير المالية المالطي، 21 ديسمبر 2020، (إدارة التواصل والإعلام بحكومة الوفاق)

اتفق نائب رئيس المجلس الرئاسي، أحمد معيتيق، مع وزير المالية والعمل المالطي كلايد كارونا، على بدء منح التأشيرات الأوروبية لليبيين نهاية شهر يناير المقبل.

جاء ذلك خلال لقاء جمعهما لبحث العلاقات المشتركة بين البلدين، حسب بيان إدارة التواصل والإعلام في حكومة الوفاق على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الإثنين.

وتناول اللقاء إمكانية تطوير التعاون في مجال الاستثمار والتنمية، والعمل على افتتاح خط جوي بين العاصمة المالطية فاليتا ومدن طرابلس وبنغازي ومصراتة، مباشرة إلى عدد من العواصم الأوروبية.

يذكر أن وفدا دبلوماسيا من مالطا زار مصراتة الأربعاء الماضي، حيث بحث مع مجلسها البلدي افتتاح قنصلية مالطية في مصراتة وتدشين خط جوي بين مطاري فاليتا ومصراتة، وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين المدينتين.

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