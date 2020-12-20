إصابة مدنيين من منطقة الوشكة جراء انفجار لغم

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 20 ديسمبر 2020, 10:27 مساء
أحد الجريحين أثناء تلقى العلاج بقسم الإسعاف. الأحد 20 ديمسبر 2020. (مركز مصراتة الطبي)

أعلن مركز مصراتة الطبي، أن قسم الإسعاف والطواري، استقبل مساء اليوم الأحد، جريحين مدنيين من منطقة الوشكة، نتيجة إصابتهما جراء انفجار لغم أرضي.

وأكد مركز مصراتة الطبي عبر صفحته على «فيسبوك» أن الجريحين «تم إٕيواءهما» وأنهما «في وضع صحي مستقر».

أحد الجريحين أثناء تلقى العلاج بقسم الإسعاف. الأحد 20 ديمسبر 2020. (مركز مصراتة الطبي)
قسم الإسعاف والطوارئ بمركز مصراتة الطبي. الأحد 20 ديمسبر 2020. (مركز مصراتة الطبي)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بيليه يهنئ ميسي برسالة مؤثرة بعد معادلته رقمه القياسي
رياضة عالمية
مقتل 5 عسكريين وخطف 35 مدنيا بهجومين «إرهابيين» في نيجيريا
دولى
«فرانس برس»: إنقاذ عشرات التلاميذ بعد عملية خطف جديدة شمال غرب نيجيريا
دولى
وزير الصحة البريطاني يقول إن السلالة الجديدة من «كورونا» «خرجت عن السيطرة»
دولى
«ذي إيكونوميست»: ليبيا الثالثة بين 10 دول الأسرع نموا في العام 2021
ليبيا
30 دقيقة.. تشهد هدفين وصناعة ثالث وانفراد بقمة الهدافين لصلاح ضمن سباعية ليفربول
رياضة عالمية
بن صويد: 1971 شهد أول حوار بين الأهلي بنغازي والترجي
رياضة محلية
ميسي يعادل رقم بيليه التاريخي في ليلة سقوط برشلونة
رياضة عالمية
بريطانيا تعيد فرض الحجر المنزلي مع ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا
دولى
برنامج هذا المساء | «أسوأ حوار» في ليبيا
فيديو
برنامج المشهد | مليون رقم وطني مزور!
فيديو
جهود تونسية لإحباط تهريب التراث اليهودي من ليبيا إلى أوروبا
ثقافة وفن
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

خبراء: توحيد سعر العملة الليبية يقضي على السوق السوداء لكنه يرفع الأسعار