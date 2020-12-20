إصابة مدنيين من منطقة الوشكة جراء انفجار لغم

أحد الجريحين أثناء تلقى العلاج بقسم الإسعاف. الأحد 20 ديمسبر 2020. (مركز مصراتة الطبي)

أعلن مركز مصراتة الطبي، أن قسم الإسعاف والطواري، استقبل مساء اليوم الأحد، جريحين مدنيين من منطقة الوشكة، نتيجة إصابتهما جراء انفجار لغم أرضي.

وأكد مركز مصراتة الطبي عبر صفحته على «فيسبوك» أن الجريحين «تم إٕيواءهما» وأنهما «في وضع صحي مستقر».

أحد الجريحين أثناء تلقى العلاج بقسم الإسعاف. الأحد 20 ديمسبر 2020. (مركز مصراتة الطبي)

قسم الإسعاف والطوارئ بمركز مصراتة الطبي. الأحد 20 ديمسبر 2020. (مركز مصراتة الطبي)