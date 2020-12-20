ندوة حول واقع وتحديات مكافحة المخدرات في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 20 ديسمبر 2020, 04:25 مساء
فعاليات الندوة حول واقع وتحديات مكافحة المخدرات. (وزارة الداخلية)

أقيمت صباح اليوم، الأحد، بمقر إدارة العلاقات والتعاون بوزارة الداخلية في العاصمة طرابلس ندوة بعنوان «مكافحة المخدرات.. الواقع والتحديات»، بإشراف مكتب الشؤون الاجتماعية بالإدارة، والإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.

وقالت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني عبر صفحتها على «فيسبوك» إن الندوة تخللها استعراض لعدد من أوراق العمل التي تمحورت حول خطورة المخدرات وإيجاد الحلول الناجعة لها.

وأضافت أنه في ختام الندوة فتح باب النقاش وتبادل الآراء بين الحاضرين وقدم عدد من التوصيات التي من شأنها مكافحة هذه الظاهرة.

وحضر فعاليات الندوة مدير إدارة العلاقات والتعاون، الدكتور أحمد كركوب، ومدير مكتب العلاقات بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وعدد من المختصين والمعنيين بهذا المجال.

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