بلدية بنغازي تعلن تعاقدها لإجراء دراسات صيانة 7 جسور بالمدينة

بلدية بنغازي تستعد لصيانة 7 جسور بالمدينة, (بلدية بنغازي)

أعلنت بلدية بنغازي، تعاقدها على إجراء الدراسات والاختبارات والتصاميم الفنية وجداول الكميات والخرائط التنفيذية، لصيانة سبعة جسور داخل البلدية.

وأوضحت البلدية أن قائمة الجسور ضمت جسر شارع أحمد رفيق المهدوي بجوار نادي نجوم الصابري، جسر الزريرعية المعبر المائي رقم (1) بجوار مقر التموينية، جسر تقاطع شارع 7 أكتوبر مع شارع الجزائر، والجسر الحديدي بطريق المطار بالقرب من مستشفى الجلاء، وجسر محمد الدُرة بطريق العروبة “جسر طرابلس”، وجسر الطريق الدائري الأول المُتقاطع مع طريقة العروبة، وجسر منطقة جليانة بالقرب من فندق أوزو المؤدي إلى ميناء بنغازي، بحسب بيان للبلدية اليوم على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك».

ووفق البيان، تأتي هذه الأعمال تنفيذاً لتعليمات رئيس الحكومة الموقتة، عبدالله عبدالرحمن الثني، بشأن العمل على صيانة عدد من الجسور داخل بلدية بنغازي.

بلدية بنغازي تستعد لصيانة 7 جسور بالمدينة, (بلدية بنغازي)

بلدية بنغازي تستعد لصيانة 7 جسور بالمدينة, (بلدية بنغازي)