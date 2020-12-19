بالصور.. تخريج الدفعة 41 من مختلف كليات جامعة سبها

تخريج الدفعة 41 من مختلف كليات جامعة سبها. 19 ديسمبر 2020. (جامعة سبها)

شهدت قاعة مركز اللغات بجامعة سبها اليوم السبت، احتفالا بتخريج الدفعة 41 من مختلف كليات الجامعة للعام 2018/2019، بحضور اعضاء هيئة التدريس والطلبة الخرجين وألياء أمورهم.

وافتتح الحفل بكلمة لعميد جامعة سبها الدكتور مسعود الرقيق، والتي قال فيها «نهنئكم بتخرجكم من مختلف كليات جامعتكم وباختلاف تخصصاتكم، ها قد وصلتم إلى بداية حياة جديدة ملؤها الحركة والنشاط وبذل الجهد، لكي يحقق كل واحد منكم مكانته فى المجتمع».

وتابع «نأمل لكم حياة عملية كريمة وأن يكون ما تحصلتم عليه فى دراستكم الجامعية عونا لكم فى ذلك».

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فيما أوضح الدكتور مسعود الرقيق لـ«بوابة الوسط»، أن عدد الخرجين لدفعة 41 بلغ قرابة 1200 خريج من مختلف كليات جامعة سبها.

ولفت إلي أن الحفل شهد تكريم مدراء الشؤون الإدارية وكتاب عام الجامعة.

كما شهد الحفل الإعلان عن تحصل جامعة سبها على اعتماد التخصص لكليتي العلوم والتقنية.

يشار إلي أن جامعة سبها أنشئت في عام 1983، وضمت كليات الآداب والعلوم آن ذاك، فيما تضم حاليا عددا كبيرا من الكليات والمراكز البحثية..

تخريج الدفعة 41 من مختلف كليات جامعة سبها. 19 ديسمبر 2020. (جامعة سبها)

تخريج الدفعة 41 من مختلف كليات جامعة سبها. 19 ديسمبر 2020. (جامعة سبها)