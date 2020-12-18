«آكي»: سفينتان عسكريتان ترافقان مركبي الصيادين الإيطاليين بعد إطلاقهم من بنغازي

عدد من الصيادين الإيطاليين الذين أطلقتهم السلطات في بنغازي، 17 ديسمبر 2020 (صفحة وزير الخارجية الإيطالي على فيسبوك)

رافقت سفينتان عسكريتان إيطاليتان مركبي صيد على متنهما البحارة الصقليين الذين اطلقوا من بنغازي مساء أمس الخميس، حسب ما نقلته وكالة الأنباء الإيطالية «آكي»، عن مصادر حكومية.

ومن المتوقع وصول الصيادين إلى مرفأ «ماتزرا ديل فاللو»، الأحد المقبل، وفق الوكالة.

وجرى إطلاق الصيادين عقب زيارة خاطفة لرئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي ووزير خارجيته لويجي دي مايو إلى مدينة بنغازي، حيث التقوا القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر.

وحول اللقاء، قال دي مايو إنه أكد مع كونتي مواصلة إيطاليا «دعم عملية تحقيق الاستقرار في ليبيا»، متابعا: «هذا ما كررناه خلال اجتماعنا مع حفتر».

وفي مطلع سبتمبر الماضي، احتجزت القوات البحرية التابعة للقيادة العامة قاربي الصيد، وعلى متنهما 18 بحارا، 8 منهم ايطاليون، كانوا في رحلة صيد بتهمة اختراق المياه الاقليمية الليبية.