«آكي»: سفينتان عسكريتان ترافقان مركبي الصيادين الإيطاليين بعد إطلاقهم من بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 18 ديسمبر 2020, 01:42 مساء
عدد من الصيادين الإيطاليين الذين أطلقتهم السلطات في بنغازي، 17 ديسمبر 2020 (صفحة وزير الخارجية الإيطالي على فيسبوك)

رافقت سفينتان عسكريتان إيطاليتان مركبي صيد على متنهما البحارة الصقليين الذين اطلقوا من بنغازي مساء أمس الخميس، حسب ما نقلته وكالة الأنباء الإيطالية «آكي»، عن مصادر حكومية.

ومن المتوقع وصول الصيادين إلى مرفأ «ماتزرا ديل فاللو»، الأحد المقبل، وفق الوكالة.

وجرى إطلاق الصيادين عقب زيارة خاطفة لرئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي ووزير خارجيته لويجي دي مايو إلى مدينة بنغازي، حيث التقوا القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر.

وحول اللقاء، قال دي مايو إنه أكد مع كونتي مواصلة إيطاليا «دعم عملية تحقيق الاستقرار في ليبيا»، متابعا: «هذا ما كررناه خلال اجتماعنا مع حفتر».

وفي مطلع سبتمبر الماضي، احتجزت القوات البحرية التابعة للقيادة العامة قاربي الصيد، وعلى متنهما 18 بحارا، 8 منهم ايطاليون، كانوا في رحلة صيد بتهمة اختراق المياه الاقليمية الليبية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

لجنة استشارية أميركية توصي بالترخيص للقاح «موديرنا» المضاد لـ«كورونا»
دولى
معضلة التمويل.. كيف يمكن دعم المشروعات الريادية في ليبيا؟
اقتصاد
العدد 265 من جريدة «الوسط»: مصير خطة ستيفاني.. وتداعيات توحيد سعر الصرف
ليبيا
«يونسكو» تستثني ليبيا في تصنيف «الكسكسي» ضمن التراث الثقافي غير المادي
ليبيا
للمرة الأولى.. «يونيسف» تسهم في إطعام أطفال في بريطانيا وسط انتقادات لحكومة ...
دولى
«وول ستريت جورنال»: مساعٍ أميركية لمحاكمة صانع متفجرات «لوكيربي» الموجود في ...
ليبيا
«المركزي» يوحد سعر العملة الليبية بـ4.48 للدولار ابتداء من 3 يناير
ليبيا
بعد مشاجرة على فتاة.. يقتل شقيقه ويدعي أنه انتحر
ليبيا
أبرز ما جاء في كلمة وليامز خلال الاجتماع الافتراضي مع أعضاء ملتقى الحوار السياسي
ليبيا
فك شفرة رسالة من سفاح عمرها 50 عاما
منوعات
«تعويم الدينار».. قضية جدلية قد تفجرها الجولة الجديدة من المسار الاقتصادي بجنيف
ليبيا
خبير اقتصادي يوضح سلبيات تخفيض سعر صرف الدينار
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«لمة خوت».. إعادة اكتشاف سحر الصحراء الليبية