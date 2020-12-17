الانتهاء من ربط كوابل الألياف البصرية بين نسمة ومزدة وأبوالغرب

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 17 ديسمبر 2020, 09:37 صباحا
أحد الفنيين بشركة هاتف ليبيا خلال فحص لمسار كابل الألياف بمنطقة نسمة، 16 ديسمبر 2020، (صفحة البلدية على فيسبوك)

أعلنت بلدية نسمة انتهاء شركة هاتف ليبيا من عملية ربط كوابل الألياف البصرية بمساري «مزدة - نسمة» بطول 56 كيلومترا، و«مزدة - أبوالغرب» بطول 122 كيلومترا.

وأشارت البلدية إلى أن المسارين جاهزان للربط وتشغيل خدمات الاتصالات عبرهما، حسب بيان على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وفي 9 ديسمبر الجاري، كشفت البلدية عن تواصلها مع شركة «ليبيانا» للهاتف المحمول لإصلاح أعطال الشبكة بالمنطقة، ومعالجة ضعف تغطية الشبكة، ووعدت الشركة، في حينه، بإصلاح الخلل الفني خلال الأسبوع الجاري، بعد توافر قطع الغيار اللازمة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

رونالدو يهدر ركلة جزاء في تعادل يوفنتوس وأتلانتا بالدوري الإيطالي
رياضة عالمية
تحطم مروحية عسكرية في الجزائر ومصرع طاقمها «فيديو»
عربى
المعارضة الصومالية تحث تركيا على عدم إرسال أسلحة إلى وحدة بالشرطة
دولى
بعد نداء ليبيا.. «كاف»: 21 مدربا مهددون بالاستبعاد من مقاعد القيادة في دوري ...
رياضة محلية
الطوباشي لـ«بوابة الوسط»: هناك خلل في الرياضة الليبية ولابد من وضع معايير
رياضة محلية
«الصحة العالمية» تحذّر من «خطر كبير» لموجة وبائية ثانية في أوروبا مطلع 2021
دولى
«المركزي» يوحد سعر العملة الليبية بـ4.48 للدولار ابتداء من 3 يناير
ليبيا
العملات الدولية تتراجع أمام الدينار في السوق الموازية
ليبيا
بعد مشاجرة على فتاة.. يقتل شقيقه ويدعي أنه انتحر
ليبيا
الحكومة المالطية تعرض على الشباب الليبي «أفضل سلاح» لبناء بلدهم
ليبيا
أبرز ما جاء في كلمة وليامز خلال الاجتماع الافتراضي مع أعضاء ملتقى الحوار السياسي
ليبيا
وليامز: العملية السياسية مستمرة ولا مجال لتمييع الاستحقاقات المتوافق عليها ...
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

هؤلاء يجب نقلهم إلى المستشفى حتى لو كانت أعراض «كورونا» بسيطة