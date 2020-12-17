الانتهاء من ربط كوابل الألياف البصرية بين نسمة ومزدة وأبوالغرب

أحد الفنيين بشركة هاتف ليبيا خلال فحص لمسار كابل الألياف بمنطقة نسمة، 16 ديسمبر 2020، (صفحة البلدية على فيسبوك)

أعلنت بلدية نسمة انتهاء شركة هاتف ليبيا من عملية ربط كوابل الألياف البصرية بمساري «مزدة - نسمة» بطول 56 كيلومترا، و«مزدة - أبوالغرب» بطول 122 كيلومترا.

وأشارت البلدية إلى أن المسارين جاهزان للربط وتشغيل خدمات الاتصالات عبرهما، حسب بيان على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وفي 9 ديسمبر الجاري، كشفت البلدية عن تواصلها مع شركة «ليبيانا» للهاتف المحمول لإصلاح أعطال الشبكة بالمنطقة، ومعالجة ضعف تغطية الشبكة، ووعدت الشركة، في حينه، بإصلاح الخلل الفني خلال الأسبوع الجاري، بعد توافر قطع الغيار اللازمة.