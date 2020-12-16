«تفعيل اتفاقية التعاون العسكري» محور مباحثات النمروش والسفير الإيطالي

من لقاء النمروش مع السفير الإيطالي بمقر وزارة الدفاع في طرابلس، 15 ديسمبر 2020. (دفاع الوفاق)

بحث وزير الدفاع في حكومة الوفاق الدكتور صلاح الدين النمروش، مع سفير إيطاليا لدى ليبيا جوزيبي بوتشينو، الإجراءات المتخذة لتفعيل اتفاقية التعاون العسكري الفني المشترك الموقعة بداية الشهر الجاري بين الوزارة الليبية ونظيرتها الإيطالية.



جاء ذلك خلال استقبال النمروش، أمس الثلاثاء، السفير الإيطالي بمقر وزارة الدفاع في العاصمة طرابلس، حيث تطرق الطرفان إلى «آخر المستجدات على الصعيدين المحلي والدولي في المواضيع ذات الاهتمام المشترك»، حسب بيان منشور على صفحة وزارة الدفاع بموقع «فيسبوك»، اليوم الأربعاء.



وتشمل الاتفاقية الموقعة تحديدا في الرابع من ديسمبر الجاري، «التدريب والمعلومات الفنية، والدعم والتطوير والصيانة والاستشارات، وتبادل الخبرات في مجال الهجرة غير الشرعية وأمن الحدود البرية والبحرية والجوية، وعمليات مكافحة المخدرات والتهريب، والتخلص من الذخائر والألغام، وعمليات الإغاثة في حالات الكوارث الطبيعية والطوارئ الصحية».

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كما تشمل المشاركة في التدريبات العسكرية والمناورات المشتركة، وإجراء تدريبات قصيرة المدى، والقيام بزيارات للمطارات والموانئ لأجل الدعم والتعاون في هيكلة وتنظيم المؤسسات العسكرية والمدنية والنظم القانونية الخاصة بها، وبناء وتجهيز الوحدات العسكرية والمدنية وإدارة الموظفين وتدريبهم، بما في ذلك التعاون في مجال الطب العسكري، من خلال تأهيل الكوادر الطبية والطبية المساعدة وتوريد الأجهزة والمعدات.



وأشار بيان صادر عن وزارة الدفاع آنذاك أن توقيع الاتفاقية جاء «تأسيساً على معاهدة الصداقة والشراكة والتعاون المبرمة في بنغازي في 30 أغسطس 2008، وكذلك إعلان طرابلس في 21 يناير 2012، والمذكرات واللقاءات المشتركة التي عقدها وأبرمها الطرفان، وعلى مذكرة التفاهم بين وزير الدفاع الليبي ووزير الدفاع الإيطالي في روما يوم 28 مايو 2012».

من لقاء النمروش مع السفير الإيطالي بمقر وزارة الدفاع في طرابلس، 15 ديسمبر 2020. (دفاع الوفاق)

من لقاء النمروش مع السفير الإيطالي بمقر وزارة الدفاع في طرابلس، 15 ديسمبر 2020. (دفاع الوفاق)