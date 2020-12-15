تركيب محول هوائي بدائرة توزيع عين زارة

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 15 ديسمبر 2020, 05:46 مساء
فنيو شركة الكهرباء خلال تركيبهم محولا هوائيا بدائرة توزيع عين زارة، 15 ديسمبر 2020. (شركة الكهرباء)

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، الثلاثاء، انتهاء فنيي ومهندسي دائرة التركيبات العامة التابعة لإدارة توزيع طرابلس بمنطقة الأربع شوارع عليوة بعين زارة من تركيب محول «العائب».

وتوقعت الشركة عبر منشور على صفحتها بموقع «فيسبوك» الانتهاء من استكمال العمل وإرجاع التيار الكهربائي لمنازل المواطنين يوم غد الأربعاء.

- آلية عمل مشتركة لتأمين مشروعي محطتي غرب طرابلس ومصراتة الغازيتين

وفي وقت سابق اليوم، خلص اجتماع عقد بمقر الإدارة العامة لحماية الطاقة الكهربائية إلى الاتفاق على وضع آلية عمل مشتركة، تضم كلا من وزارة الداخلية وإدارة حماية الطاقة الكهربائية والشركة العامة للكهرباء، بهدف تنفيذ بعض البنود المتعلقة بالمشروعين «الاستعجاليين» محطتي غرب طرابلس ومصراتة الغازيتين.

 ومن ضمن البنود التي تستهدفها آلية العمل المشتركة ضرورة الاجتماع بمقاول الشركة الأمنية لتأمين المشروعين، لتوضيح المتطلبات لتنفيذ الخطط الأمنية بالخصوص، وتوفير الاحتياجات الخاصة بهذه الخطط من قبل الشركة ووزارة الداخلية، إضافة إلى تشكيل فريق عمل أمني لتأمين المحطتين، بما يضمن تنفيذ المشروعين وفق الجدول الزمني المحدد.

فنيو شركة الكهرباء خلال تركيبهم محول هوائي بدائرة توزيع عين زارة، 15 ديسمبر 2020. (شركة الكهرباء)
فنيو شركة الكهرباء خلال تركيبهم محول هوائي بدائرة توزيع عين زارة، 15 ديسمبر 2020. (شركة الكهرباء)
فنيو شركة الكهرباء خلال تركيبهم محول هوائي بدائرة توزيع عين زارة، 15 ديسمبر 2020. (شركة الكهرباء)
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