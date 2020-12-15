مصراتة تسجل 32 إصابة جديدة بـ«كورونا» وشفاء 26 حالة

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 15 ديسمبر 2020, 08:20 صباحا
مركز مصراتة الطبي، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت اللجنة العليا لإدارة الأزمة والاستجابة لمجابهة جائحة «كورونا» في مصراتة اكتشاف 32 إصابة جديدة بالفيروس بالبلدية أمس الإثنين.

وتماثل للشفاء 26 مصابًا، فيما لم تسجل حالات وفاة جديدة، حسب تحديث الوضع الوبائي داخل مصراتة، المنشور على صفحة اللجنة بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وبلغت الحصيلة الإجمالية لإصابات الفيروس في مصراتة 7699 حالة، بينها 1166 نشطة، و6285 متعافيا، فيما توفي 248 آخرون.

وسجلت ليبيا 578 إصابة جديدة بالوباء، منها 29 حالة في مصراتة، حسب آخر إحصائية صادرة للمركز الوطني لمكافحة الأمراض عن يوم الأحد الماضي.

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