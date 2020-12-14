جهاز الإسعاف الطائر يتسلم طائرة جديدة من الولايات المتحدة

مراسم تسليم الطائرة الجديدة لجهاز الإسعاف الطائر في الولايات المتحدة. (وزارة الخارجية)

تسلم جهاز الإسعاف الطائر، طائرة إسعاف جديدة تم شراؤها من طراز «سيسنا سايتيشن 680 لاتتيود»، من الولايات المتحدة، بحسب ما أعلنته وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوفاق الوطني، اليوم الإثنين.

وقالت الوزارة عبر موقعها على الإنترنت إن هذه العملية تأتي «في إطار تعزيز التعاون الثنائي المشترك بين دولة ليبيا والولايات المتحدة الأميركية»، معتبرة أن شراء طائرة الإسعاف الجديدة «سيعزز التعاون في هذا المجال من خلال شراء ثلاث طائرات عمودية بداية العام المقبل، إضافة إلى بناء مركز صيانة لهذه الطائرات بمطار معيتيقة الدولي، وسيكون الأول من نوعه في أفريقيا، وسيكون جاهزا مع نهاية شهر أبريل من ذات العام».

وشارك أعضاء من السفارة الليبية بواشنطن في مراسم استلام الطائرة وانتهاء تدريب أحد طواقم جهاز الإسعاف الطائر.

من جانبه أكد مدير عام جهاز الإسعاف الطائر، الكابتن فتحي ناجي أهمية هذه الخطوة، معربا عن شكره وتقديره الجهود التي بذلت من وزارة الخارجية والسفيرة وفاء بوقعيقيص التي ساهمت في تذليل الصعاب وتقديم الدعم اللازم للفريق.

مراسم تسليم الطائرة الجديدة لجهاز الإسعاف الطائر في الولايات المتحدة. (وزارة الخارجية)

مراسم تسليم الطائرة الجديدة لجهاز الإسعاف الطائر في الولايات المتحدة. (وزارة الخارجية)