النواب المجتمعون في بنغازي برئاسة عقيلة صالح يتفقون على إحالة تعديل لائحة المجلس للجنة التشريعية

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 14 ديسمبر 2020, 06:01 مساء
اجتماع أعضاء مجلس النواب في بنغازي برئاسة عقيلة صالح. الاثنين 14 ديسمبر 2020. (مجلس النواب)

اتفق أعضاء من مجلس النواب خلال جلسة عقدوها، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار عقيلة صالح على إحالة تعديل اللائحة الداخلية للمجلس ومشروع قانون زيادة مرتبات المتقاعدين إلى اللجنة التشريعية والدستورية بالمجلس، بحسب ما أعلنه الناطق باسم المجلس عبدالله بليحق.

جاء ذلك خلال جلسة عقدها عدد من النواب برئاسة المستشار عقيلة صالح بمقر المجلس الدستوري في مدينة بنغازي بحضور النائب الثاني لرئيس المجلس احميد حومة.

وقال بليحق في تصريح صحفي إن جدول أعمال الجلسة تضمن في البند الأول مناقشة «تعديل اللائحة الداخلية لمجلس النواب، والبند الثاني مناقشة مشروع قانون زيادة مرتبات المتقاعدين، والبند الثالث مناقشة التقرير المقدم من رئيس لجنة الأزمة بخصوص أزمات توزيع الوقود في منطقة الجنوب بالإضافة إلى ما يستجد من أعمال».

وأكد بليحق اتفاق النواب الحاضرين خلال الجلسة «بالإجماع على إحالة تعديل اللائحة لمجلس النواب ومشروع قانون زيادة مرتبات المتقاعدين إلى اللجنة التشريعية والدستورية بالمجلس».

وفيما يخص التقرير المقدم من رئيس لجنة الأزمة بخصوص أزمة توزيع الوقود في الجنوب، قال بليحق إن النواب الحاضرين «اتفقوا على تشكيل لجنة تحقيق برئاسة رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب الدكتور رمضان شمبش وعضوية كل من أعضاء المجلس يوسف إبراهيم العقوري وطارق الجروشي وعبدالمنعم جمعة ومحمد الفيرس».

كما أكد بليحق اتفاق النواب الحاضرين خلال الجلسة أيضا على «تشكيل لجنة لتقديم رؤية لتعديل سعر الصرف والإيعاز للأجهزة الرقابية لتحمل مسؤوليتها في متابعة السلطة التنفيذية، و«تجديد الدعوة للنواب لحضور جلسات مجلس النواب في مقره الدستوري بنغازي، بالإضافة إلى إدراج قوانين السلك الدبلوماسي وقانون الجرائم الاقتصادية وقانون الضمان الاجتماعي في جدول الأعمال».

اجتماع أعضاء مجلس النواب في بنغازي برئاسة عقيلة صالح. الاثنين 14 ديسمبر 2020. (مجلس النواب)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الإمارات تبدأ استخدام لقاح شركة «سينوفارم» الصينية ضد فيروس «كورونا المستجد»
عربى
وفاة مهندس الكرة الفرنسية جيرار أوييه
رياضة عالمية
لافروف: تطبيع دول عربية مع تل أبيب لا يجب أن يتسبب في تهميش القضية الفلسطينية
عربى
الهيئة الناخبة بصدد تأكيد فوز بايدن.. وترامب يواصل إنكار الهزيمة
دولى
الإدارة الأميركية تؤكد أنها تعرضت لهجوم إلكتروني
دولى
«تعويم الدينار».. قضية جدلية قد تفجرها الجولة الجديدة من المسار الاقتصادي بجنيف
ليبيا
«فرانس برس»: التحول الديمقراطي في تونس.. ثورة لم تكتمل
عربى
انفجار في ناقلة نفط قبالة ميناء جدة
عربى
غياب مفاجئ لطقطق عن ضربة بداية الدوري المصري أمام الأهلي
رياضة محلية
نقل الدفعات الأولى من اللقاح إلى مراكز التوزيع في الولايات المتحدة في عملية ضخمة
دولى
السراج ناعيا النائب عمر قرميل: خسر الوطن برحيله قيمة وطنية وسياسية كبيرة
ليبيا
ألمانيا تدخل في إغلاق جزئي لـ3 أسابيع لكبح انتشار «كورونا»
دولى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«تعويم الدينار».. قضية جدلية قد تفجرها الجولة الجديدة من المسار الاقتصادي بجنيف