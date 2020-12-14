«مكافحة الأمراض»: 578 إصابة جديد بـ«كورونا» و15 حالة وفاة

كوادر طبية في أحد مراكز العزل بتاورغاء، 13 ديسمبر 2020، (لجنة مكافحة كورونا في تاورغاء)

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 578 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، أمس الأحد.

وتماثل للشفاء 558 مصابا، بينما توفي 15 آخرون، حسب بيان المركز على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الإثنين.

وتسلم المركز 3392 عينة موزعة كالتالي: مختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس 1128 عينة، ومختبر مركز بنغازي الطبي 84 عينة، ومختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية 1120 عينة، ومختبر فرع المركز مصراتة 218 عينة، ومختبر مركز بنغازي سبها 56 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني غريان 68 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني الزاوية 187 عينة، ومختبر المركز الوطني للصحة الحيوانية 191 عينة.

إضافة إلى مختبر المركز المرجعي زليتن 164 عينة، ومختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية فرع الزنتان 79 عينة، ومختبر فرع المركز الكفرة خمس عينات، ومختبر فرع المركز طبرق ثماني عينات، ومختبر فرع المركز تازربو خمس عينات، ومختبر فرع المركز ترهونة 75 عينة، ومختبر فرع المركز زوارة أربع عينات.

وبذلك وصل إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في ليبيا إلى 91 ألفا و357 حالة، منها 28 ألفا و590 نشطة، و61 ألفا و453 متعافى، بينما توفي 1314 آخرون منذ بدء انتشار الوباء بالبلاد مارس الماضي.