«مكافحة الأمراض»: 578 إصابة جديد بـ«كورونا» و15 حالة وفاة

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 14 ديسمبر 2020, 10:32 صباحا
كوادر طبية في أحد مراكز العزل بتاورغاء، 13 ديسمبر 2020، (لجنة مكافحة كورونا في تاورغاء)

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 578 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، أمس الأحد.

وتماثل للشفاء 558 مصابا، بينما توفي 15 آخرون، حسب بيان المركز على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الإثنين.

وتسلم المركز 3392 عينة موزعة كالتالي: مختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس 1128 عينة، ومختبر مركز بنغازي الطبي 84 عينة، ومختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية 1120 عينة، ومختبر فرع المركز مصراتة 218 عينة، ومختبر مركز بنغازي سبها 56 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني غريان 68 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني الزاوية 187 عينة، ومختبر المركز الوطني للصحة الحيوانية 191 عينة.

إضافة إلى مختبر المركز المرجعي زليتن 164 عينة، ومختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية فرع الزنتان 79 عينة، ومختبر فرع المركز الكفرة خمس عينات، ومختبر فرع المركز طبرق ثماني عينات، ومختبر فرع المركز تازربو خمس عينات، ومختبر فرع المركز ترهونة 75 عينة، ومختبر فرع المركز زوارة أربع عينات.

وبذلك وصل إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في ليبيا إلى 91 ألفا و357 حالة، منها 28 ألفا و590 نشطة، و61 ألفا و453 متعافى، بينما توفي 1314 آخرون منذ بدء انتشار الوباء بالبلاد مارس الماضي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

غياب مفاجئ لطقطق عن ضربة بداية الدوري المصري أمام الأهلي
رياضة محلية
نقل الدفعات الأولى من اللقاح إلى مراكز التوزيع في الولايات المتحدة في عملية ضخمة
دولى
ألمانيا تدخل في إغلاق جزئي لـ3 أسابيع لكبح انتشار «كورونا»
دولى
الجزائر أمام أزمة مؤسسية بعد عام على انتخاب الرئيس تبون
عربى
خبير اقتصادي يوضح سلبيات تخفيض سعر صرف الدينار
ليبيا
يحكى أن - عمر العفاس
فيديو
الغنوشي يتحدث عن «قرار فاسد» من مسؤولين تونسيين أثر على مصالحهم الاقتصادية في ...
ليبيا
إصلاحات المسار الاقتصادي باجتماع جنيف .. هل تطال سعر الصرف؟
ليبيا
رئيس مكتب البحث الجنائي بطرابلس: السرقات والخطف من أبرز الجرائم في العاصمة
ليبيا
بقيمة 927 مليون يورو.. مالطا تصادر زوارق وسيارات مسروقة وعملات في طريقها إلى ...
ليبيا
«الأزمات الدولية» تحذر من عواقب النزاع على المصرف الخارجي وتفسر أسباب تعثر ...
ليبيا
البعثة الأممية: مجموعة العمل الاقتصادية تجتمع في جنيف للاتفاق على إصلاحات هامة ...
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

أرقام وحقائق قبل قرعة دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا في سويسرا