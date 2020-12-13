«الأرصاد»: أمطار متفرقة على الشمال الليبي مع احتمال سقوط حبات البرد

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية سقوط أمطار متفرقة في الشمال الليبي اليوم الأحد، تكون جيدة على بعض المناطق الساحلية خصوصا على سهل بنغازي والجبل الأخضر، مصحوبة بسحب رعدية واحتمال سقوط حبات البرد «التبروري»، مما قد يؤدي إلى جريان بعض الأودية المحلية وتجمع المياه في الأماكن المنخفضة.

وقال المركز إنه من المتوقع أن تتأثر مناطق شمال ليبيا اليوم بتقلبات جوية، كما تتأثر برياح نشطة السرعة إلى قوية قد تصل سرعتها إلى 60 كيلومترا في الساعة على معظم المناطق الساحلية. ويكون البحر مضطربًا إلى شديد الاضطراب، حيث ارتفاع الموج يتجاوز أربعة أمتار.

وتتراوح درجات الحرارة القصوى المتوقعة اليوم على أغلب مناطق الشمال والجنوب الغربي ما بين 15 و22 درجة، ولا تتجاوز 12 درجة على المرتفعات الجبلية، بينما تكون دافئة اليوم على مناطق الجنوب الشرقي، وتتراوح ما بين 26 و30 درجة، وتنخفض غدًا الإثنين.

وبداية من الغد متوقع أن يتحرك المنخفض تدريجيا باتجاه الشرق، ويقل تأثيره على مناطق الشمال الغربي، وتقل سرعة الرياح على هذه المناطق، وتعتدل الأجواء نسبيا، ويشمل الاعتدال يوم الثلاثاء مناطق الشمال الشرقي.