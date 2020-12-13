الانتهاء من صيانة الأجهزة الملاحية في مطار الأبرق تمهيدا لتشغيله

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 13 ديسمبر 2020, 09:48 صباحا
جانب من أعمال صيانة الأجهزة الملاحية بمطار الأبرق الدولي. (مصلحة المطارات)

أعلنت مصلحة المطارات اليوم الأحد صيانة الأجهزة الملاحية في مطار الأبرق الدولي، تمهيدا لتشغيل المطار، بعد اتفاق بين المصلحة ورئيس هيئة المواصلات والنقل على ذلك.

وعقد اجتماع بمقر المصلحة بحضور رئيس لهيئة العامة للمواصلات والنقل محمد عبد القادر ومدير عام المصلحة عبد الحميد البرعصي ورئيسها صالح اشتيوي، جرى خلاله الاتفاق على ضرورة اتخاذ مايلزم من إجراءات لتشغيل مطار الأبرق.

وشهد الاجتماع التأكيد على قيام جميع الأطراف بواجبها كل فيما يخصه؛ فيما أصدر مدير المصلحة تعليماته بتكليف مهندسين مختصين لصيانة الأجهزة الملاحية بالمطار، وفق بيان صادر عن المصلحة.

ووجه البيان الشكر إلى المهندسين «الذين تكبدوا عناء السفر وبذلوا كل الجهد لصيانة الأعطال بجهازي (ILS وVOR ) وكذلك من أعانهم على إنجاز مهمتهم وقدم لهم الدعم والمساعدة من موظفي المطار، خاصة أن الأجهزة عادت إلى العمل بصورة طبيعية».

جانب من أعمال صيانة الأجهزة الملاحية بمطار الأبرق الدولي. (مصلحة المطارات)
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