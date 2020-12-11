طرابلس الأعلى في إصابات «كورونا» الجديدة تليها صبراتة وبنغازي

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 11 ديسمبر 2020, 02:43 مساء
عنصران طبيان في المستشفى الميداني العسكري أجدابيا، (أرشيفية: صفحة المستشفى على فيسبوك)

سجل المركز الوطني لمكافحة الأمراض 697 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» المستجد، أمس الخميس، منها 282 حالة في طرابلس

وجاءت صبراتة ثانيا بـ 85 إصابة، ثم بنغازي بـ 55 حالة جديدة، و49 حالة في زليتن، و 34 حالة في الزاوية المركز، و28 حالة في مصراتة، و26 حالة في جنزور، و23 حالة في زوارة، و14 حالة في الخمس، و12 حالة في الشاطئ، و 9 حالات في كل من الزاوية الغرب والغريفة، و8 حالات في كل من غريان والقره بوللي، حسب النشرة اليومية حول الوضع الوبائي الصادرة عن المركز، اليوم الجمعة.

إضافة إلى 7 حالات في قصر الأخيار، و6 حالات في كل من الزنتان ورقدالين، و5 حالات في كل من صرمان وسرت، و4 حالات في السواني بن آدم، و3 حالات في سبها، وحالتين في كل من قصر بن غشير والجميل وترهونة وجادو وزلطن والعجيلات والقلعة، وحالة واحدة في كل من باطن الجبل ودرج والزهراء والمعمورة والكفرة.

وتماثل للشفاء 617 مصابا، منهم 307 حالات في طرابلس، و15 حالة في قصر بن غشير، و7 حالات في القره بوللي، و9 حالات في كل من غريان والزنتان وزلطن، و23 حالة في ترهونة، و40 حالة في كل من صبراتة ومصراتة، و18 حالة في سرت، وحالتان في نالوت، و38 حالة في سبها، و19 حالة في الزاوية المركز، و81 حالة في زليتن.

في حين توفى 5 مصابين آخرين، بينهم حالة واحدة في كل من طرابلس وقصر بن غشير والخمس، إضافة إلى حالتين في صبراتة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

جديد «كورونا»: أميركا تقترب من الترخيص للقاح وفرنسا تخرج من العزل بـ«حذر» ...
دولى
«البوليساريو» عن قرار ترامب بشأن الصحراء الغربية: «من لا يملك لمن لا يستحق»
عربى
مصر تستقبل أول شحنة من لقاح «كورونا».. والأولوية للأطقم الطبية
عربى
«بي بي سي»: البريطانيون قد يمنعون من دخول دول الاتحاد الأوروبي بداية 2021
دولى
بعد خسارته أمام غينيا الاستوائية.. تعرف على ترتيب المنتخب الوطني في تصنيف «فيفا»
رياضة محلية
الأمم المتحدة تعلن تمسكها بقرارات مجلس الأمن فيما يخص أزمة الصحراء الغربية
دولى
النائب أبوبكر سعيد: لا صحة لانسحاب أي عضو من لقاء غدامس
ليبيا
الأهلي بنغازي يفوز وديا على مصر المقاصة
رياضة محلية
الصديق الكبير يجمد أرصدة «داخلية الوفاق».. وباشاغا يضعه في قائمة الممنوعين من ...
ليبيا
الكرة الإيطالية تفقد أحد أساطيرها.. وفاة باولو روسي هداف مونديال 1982
رياضة عالمية
بلدية يفرن تطلق حملة لزراعة 1000 شجرة في يوم واحد
ليبيا
مالطا: اعتراض سفينة محملة بـ612 كيلوغرام «كوكايين» قبل إبحارها إلى ليبيا
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

المياه الغازية وورق الألومنيوم للتخلص من صدأ السيارة