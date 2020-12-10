مسؤول روسي يعلن إطلاق المعتقلين الروسيين في طرابلس

الروسيان المحتجزان في طرابلس مكسيم شولغاي وسامر سويفان، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن عضو الغرفة الاجتماعية الروسية ورئيس صندوق حماية القيم الوطنية، ألكسندر مالكفيتش، إطلاق الروسيين مكسيم شولغاي وسامر سويفان، المعتقلين في طرابلس منذ مايو 2019.

وقال ألكسند مالكفيتش، في سؤال لوكالة الأنباء الروسية «سبوتنيك» عن الأمر، «أؤكد ذلك، تم إطلاقهما».

وفي 27 أكتوبر الماضي، قالت وكالة «بلومبرغ» الأميركية، إن حكومة الوفاق وافقت على إطلاق الروسيين، بعد اتفاق توصلت إليه مع موسكو خلال منتصف نفس الشهر.

واحتجز الروسيان على خلفية عملهما مع سيف الإسلام القذافي، للمساعدة في هندسة عودته من خلال انتخابات نهائية، حيث اتهمهما الادعاء العام في طرابلس بالتدخل في الانتخابات لصالح موسكو، لكن الشركة التي أرسلتهما إلى ليبيا ومقرها موسكو نفت الاتهامات.