باشاغا يبحث الاستفادة من الخدمات الأمنية لشركة «إيديميا» الفرنسية

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 09 ديسمبر 2020, 10:53 مساء
اجتماع باشاغا ومسؤولي وزارة الداخلية في طرابلس مع ممثلي شركة «إيديميا» الفرنسية. (وزارة الداخلية)

بحث المفوض بوزارة الداخلية في حكومة الوفاق الوطني، فتحي باشاغا، خلال استقباله اليوم الأربعاء، ممثلين عن شركة «إيديميا» الفرنسية، الاستفادة من الخدمات الأمنية التي تقدمها الشركة لتطوير العمل بوزارة الداخلية.

وقالت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني عبر صفحتها على «فيسبوك» إن لقاء بشاغا مع ممثلي الشركة الفرنسية الذي عقد بديوان الوزارة في العاصمة طرابلس حضره عدد من المسؤولين بالوزارة.

وأوضحت الوزارة أن اللقاء جرى خلاله مناقشة آفاق التعاون الأمني بين وزارة الداخلية والشركة الفرنسية, وذلك «بهدف الاستفادة منها في تطوير وتعزيز قدرات الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية الليبية».

وأضافت أن اللقاء «استعرض تقنيات وخبرات الشركة في المجال الأمني والتدريبي في عدة مجالات المتعلقة بالتطبيقات الأمنية بجوازات السفر والهويات الشخصية, واستخدام تقنية البارومتر في التعرف على الهويات ومنع التزوير في العمليات الانتخابية, والنظام المروري, والأحوال المدنية، ومناقشة عدد من المواضيع الأمنية التي تهم وزارة الداخلية».

- باشاغا يوقع مع مؤسسة أمنية فرنسية مذكرة تفاهم بمجال تطوير نظم التحقق من الهوية

ووقع باشاغا خلال زيارته إلى باريس في نوفمبر الماضي مذكرة تفاهم مع الشركة الفرنسية «لتطوير نظام بايومتري آمن، وصحي؛ لتحديد الهوية باستخدام بصمات الوجه والعيون والأصابع؛ لاستخدامها في أغراض أمنية ومدنية» وفق تغريدة نشرها بالخصوص عبر حسابه على «تويتر».

اجتماع باشاغا ومسؤولي وزارة الداخلية في طرابلس مع ممثلي شركة «إيديميا» الفرنسية. (وزارة الداخلية)
اجتماع باشاغا ومسؤولي وزارة الداخلية في طرابلس مع ممثلي شركة «إيديميا» الفرنسية. (وزارة الداخلية)
اجتماع باشاغا ومسؤولي وزارة الداخلية في طرابلس مع ممثلي شركة «إيديميا» الفرنسية. (وزارة الداخلية)
اجتماع باشاغا ومسؤولي وزارة الداخلية في طرابلس مع ممثلي شركة «إيديميا» الفرنسية. (وزارة الداخلية)
اجتماع باشاغا ومسؤولي وزارة الداخلية في طرابلس مع ممثلي شركة «إيديميا» الفرنسية. (وزارة الداخلية)
اجتماع باشاغا ومسؤولي وزارة الداخلية في طرابلس مع ممثلي شركة «إيديميا» الفرنسية. (وزارة الداخلية)
اجتماع باشاغا ومسؤولي وزارة الداخلية في طرابلس مع ممثلي شركة «إيديميا» الفرنسية. (وزارة الداخلية)
اجتماع باشاغا ومسؤولي وزارة الداخلية في طرابلس مع ممثلي شركة «إيديميا» الفرنسية. (وزارة الداخلية)
اجتماع باشاغا ومسؤولي وزارة الداخلية في طرابلس مع ممثلي شركة «إيديميا» الفرنسية. (وزارة الداخلية)
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