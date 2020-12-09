المفوضية العليا تراجع احتياجات مكاتب الإدارة الانتخابية في البلديات

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 09 ديسمبر 2020, 08:44 مساء
اجتماع الشعاب مع عدد من مديري الإدارات بمفوضية الانتخابات. (المفوضية الوطنية العليات للانتخابات)

عقد عضو مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عبدالحكيم الشعاب، اليوم الأربعاء، اجتماعا مع عدد من مديري الإدارات بالمفوضية، خُصص لمراجعة احتياجات مكاتب الإدارة الانتخابية في البلديات استعدادا للاستحقاقات المقبلة.

وقالت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عبر موقعها على الإنترنت إن الاجتماع يأتي في إطار متابعة مجلس إدارتها لإجراءات ترتيب البيت الداخلي للمفوضية، وتحديد الاحتياج الفعلي من الكوادر الفنية لتغطية العملية الانتخابية المرتقبة.

وأوضحت أن اجتماع اليوم هو الثاني ضمن سلسلة اجتماعات ترتيب البيت الداخلي للمفوضية، وحضره مدير عام المفوضية، الدكتور يحيى الجديد وعدد من مديري الإدارات.

وأضافت أن الاجتماع خصص لمراجعة مستوى احتياج مكاتب الإدارة الانتخابية بالبلديات من العناصر الوظيفية العاملة في المجال الانتخابي، وتحديد المستويات المطلوبة من الكوادر البشرية وإمكانية الاستعانة بالخبرات المحلية في تنفيذ الاستحقاق المعلن في الرابع والعشرين من ديسمبر العام 2021.

ودعا عضو مجلس إدارة المفوضية، عبدالحكيم الشعاب، خلال الاجتماع إلى ضرورة الاهتمام بالجانب التدريبي ورفع كفاءة العاملين بالإدارات الفنية والعناصر المتعاونة لضمان نجاح العملية الانتخابية المرتقبة وفق المعايير المعمول بها داخل المفوضية.

وأعلنت المفوضية في وقت سابق التزامها بتنفيذ قرار المجلس الرئاسي رقم «581» لسنة 2020 القاضي بتخصيص قيمة مالية لفائدة تنفيذ الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر من العام 2021.

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