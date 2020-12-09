أحوال الطقس اليوم: استمرار تأثر مناطق الشمال برياح نشطة واحتمال سقوط أمطار

سماء ملبدة بالغيوم، (تعبيرية: بوابة الوسط)

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية استمرار تأثر غالبية مناطق الشمال برياح نشطة، مع احتمال سقوط أمطار متفرقة مساء اليوم الأربعاء على بعض المناطق.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز تراوح درجات الحرارة القصوى على جميع المناطق بين 16 و28 درجة مئوية.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة

تتكاثر السحب مساء اليوم على بعض المناطق، مع احتمال سقوط أمطار متفرقة، والرياح جنوبية غربية إلى غربية، معتدلة إلى نشطة السرعة، تسبب إثارة الأتربة والغبار على بعض المناطق، وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 19 و23 درجة مئوية، ولا تتجاوز 16 درجة مئوية على غالبية مرتفعات الجبل الغربي، وتسجل انخفاضا غدا.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد - الواحات - مرادة

تتكاثر السحب غدا، مع فرصة سقوط أمطار متفرقة خاصة على المنطقة الممتدة من بنغازي والجبل الأخضر، والرياح جنوبية غربية، نشطة السرعة، قد تصل سرعتها على بعض المناطق إلى 50 كيلومترا في الساعة، متسببة في إثارة الأتربة والغبار، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 21 و24 درجة مئوية، ولا تتجاوز 18 درجة مئوية على مرتفعات الجبل الأخضر، وتسجل انخفاضا غدا على غالبية المناطق.

الجفرة - سبها - غـات - غدامس - الحمادة

السماء قليلة السحب، والرياح جنوبية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة على غدامس والحمادة، وتكون متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة على بقية المناطق، تتحول يوم الغد إلى شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 20 و24 درجة مئوية على غالبية المناطق، وتسجل انخفاضا بسيطا غدا.