السائح يتفقد أعمال إنشاء مبنى مكتب الإدارة الانتخابية بالمرج

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 08 ديسمبر 2020, 04:47 مساء
زيارة السائح إلى مكتب الإدارة الانتخابية بالمرج. الأحد 8 ديسمبر 2020. (مفوضية الانتخابات)

أجرى رئيس مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، الدكتور عماد السائح، اليوم الإثنين، زيارة ميدانية إلى مكتب الإدارة الانتخابية بالمرج، رفقة رئيس مكتب الإدارة الانتخابية بنغازي، أحمد الجالي، وذلك للوقوف على أعمال إنشاء مبنى مكتب الإدارة الانتخابية بالمرج استعدادًا للانتقال لمباشرة الأعمال من خلاله.

واجتمع السائح خلال الزيارة مع رئيس مكتب الإدارة الانتخابية بالمرج، وسيم العسبلي وموظفي المكتب، لحلحلة المشاكل التي يعاني منها المكتب استعدادًا للاستحقاقات القادمة.

ويعتبر مكتب الإدارة الانتخابية بالمرج أحد المكاتب المستحدثة التابعة للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات.

زيارة السائح إلى مكتب الإدارة الانتخابية بالمرج. الأحد 8 ديسمبر 2020. (مفوضية الانتخابات)
زيارة السائح إلى مكتب الإدارة الانتخابية بالمرج. الأحد 8 ديسمبر 2020. (مفوضية الانتخابات)
زيارة السائح إلى مكتب الإدارة الانتخابية بالمرج. الأحد 8 ديسمبر 2020. (مفوضية الانتخابات)
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