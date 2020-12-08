خاص لـ«بوابة الوسط».. اجتماع غدامس: جلسة لـ«النواب» في صبراتة 21 ديسمبر لانتخاب الرئاسة واللجان

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 08 ديسمبر 2020, 01:01 مساء
أعضاء مجلس النواب لدى وصولهم فندق «دار غدامس»، غدامس، 3 ديسمبر 2020 (المجلس البلدي غدامس).

أعلن أعضاء مجلس النواب المجتمعون في غدامس التئام المجلس وإعادة توحيده بعد حضور 120 نائبا، وقالوا في مشروع بيان ختامي اطلعت عليه «بوابة الوسط»، إنهم سيمنحون فرصة أخرى لالتحاق باقي النواب بعقد جلسة رسمية بعد أسبوعين بمدينة صبراتة، يومي 21 و22 ديسمبر برئاسة أكبر الأعضاء سنا وأصغرهم مقررا.

وجاء في مشروع البيان: أن جلسة 21 ديسمبر ستناقش بندين الأول إقرار دورة رئاسية للمجلس بواقع ستة أشهر لكل دورة، والثاني إعادة انتخاب مكتب رئاسة مجلس النواب.

فيما ستبحث جلسة 22 ديسمبر إعادة انتخاب اللجان البرلمانية وتشكيل اللجان الفنية الموقتة، ومناقشة التعديلات المقترحة على اللائحة.

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