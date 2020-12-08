«مكافحة الأمراض» تناقش الآثار الصحية والاجتماعية لجائحة كورونا على المرأة والطفل

اجتماع اللجنة الإعلامية الخاصة بالآثار الصحية والاجتماعية, 6 ديسمبر 2020. (مكافحة الأمراض)

بحث المركز الوطني لمكافحة الأمراض الآثار الصحية والاجتماعية لجائحة فيروس كورونا على المرأة والطفل، خلال اجتماع اللجنة الإعلامية الخاصة بالآثار الصحية والاجتماعية الذي عقد الأحد.

وضم الاجتماع مديري ورؤساء المكاتب الإعلامية للقطاعات المشاركة في الحملة، بحسب بيان للمركز الإثنين على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

ووفق البيان، تم إلقاء محاضرات حول الظروف الصحية والاجتماعية، خلال جائحة كورونا وكيفية التعامل مع هذه الفئة من المجتمع إعلامياً.

تسجيل 889 إصابة بفيروس كورونا في ليبيا و457 حالة شفاء

وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أعلن المركز تسجيل 889 إصابة بفيروس كورونا في ليبيا أمس الإثنين، و457 حالة شفاء، و12 حالة وفاة.

وقال المركز إنه تلقى 5521 عينة موزعة، أظهرت التحاليل والفحوصات سلبية 4632 عينة، فيما تأكد إصابة 889 عينة، منها 649 جديدة و240 مخالطة.

وبذلك يرتفع إجمالي الإصابات في عموم ليبيا منذ ظهور المرض في البلاد إلى 87986 إصابة، منها 28894 حالة نشطة، و57837 متعافيا، و1255 حالة وفاة.

اجتماع اللجنة الإعلامية الخاصة بالآثار الصحية والاجتماعية, 6 ديسمبر 2020. (مكافحة الأمراض)

اجتماع اللجنة الإعلامية الخاصة بالآثار الصحية والاجتماعية, 6 ديسمبر 2020. (مكافحة الأمراض)