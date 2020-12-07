مستشفى بني وليد العام يدعو المواطنين إلى التبرع بالدم

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد | الإثنين 07 ديسمبر 2020, 10:35 مساء
أكياس دم محفوظة بثلاجة. (الإنترنت)

دعا قسم المختبر ومصرف الدم بمستشفى بني وليد العام المواطنين والأهالي بالمدينة إلى التوجه للمستشفى والتبرع بالدم، لصالح القسم من أجل إنقاذ حياة المرضى خاصة في قسم الإسعاف والطوارئ، ولتزويد غرف العمليات بكميات الدم المطلوبة.

وأوضح مدير المكتب الإعلامي بمستشفى بني وليد العام، حاتم التويجر لـ«بوابة الوسط»، اليوم الإثنين، أن هذه الدعوة جاءت بعدما أوشك المخزون الاحتياطي لبعض فصائل الدم في القسم على النفاد.

وقال التويجر إن الفصائل التي يحتاجها قسم المختبر ومصرف الدم هي: «A-  و AB+  وAB-»، مطالبا المواطنين القادرين على التبرع بالدم بالتوجه إلى مقر مستشفى بني وليد العام لتوفير مخزون كاف وآمن من الدم لتغطية احتياجات المستشفى.

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