أحوال الطقس اليوم: انخفاض في درجات الحرارة ورياح نشطة شمالا

سماء ملبدة بالغيوم، (تعبيرية: بوابة الوسط)

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية انخفاض درجات الحرارة في جميع المناطق، خصوصا على المناطق الجبلية، مع رياح نشطة في غالبية أماكن شمال ليبيا.

وأظهرت نشرة الأرصاد الجوية، الصادرة عن مركز الأرصاد، اليوم الإثنين، تراوح درجات الحرارة القصوى بين 14 و30 درجة مئوية على جميع مناطق البلاد.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة

السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح جنوبية غربية، معتدلة إلى نشطة السرعة، تتسبب في إثارة الأتربة والغبار، في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 16 و19 درجة مئوية، ولا تتجاوز 14 درجة مئوية على جبل نفوسة، وتسجل ارتفاعا بسيطا غدا.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد - الواحات - مرادة

السماء قليلة السحب، تتكاثر على بعض المناطق، خصوصا على مناطق الجبل الأخضر، مع احتمال سقوط أمطار خفيفة، والرياح شمالية غربية إلى غربية، معتدلة السرعة، تتحول مساء الغد إلى جنوبية غربية، معتدلة تنشط يوم الأربعاء المقبل، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 15 و20 درجة مئوية، وتصل إلى 25 درجة مئوية على الجغبوب.

الجفرة - سبها - غـات - غدامس - الحمادة

السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شمالية غربية إلى متغيرة الاتجاه، سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة، تتحول مساء اليوم على غدامس والحمادة إلى جنوبية غربية، في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 15 و19 درجة مئوية، وتصل على غات والقطرون إلى 23 درجة مئوية.