طرابلس الأعلى في إصابات «كورونا» الجديدة تليها مصراتة والزاوية المركز

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 07 ديسمبر 2020, 12:11 مساء
فحص عينات للكشف عن كورونا في مختبر سبها، (أرشيفية: فرع مركز مكافحة الأمراض بالبلدية)

سجل المركز الوطني لمكافحة الأمراض 517 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، أمس الأحد، منها 231 حالة في طرابلس.

جاءت مصراتة ثانيا بـ66 حالة، ثم الزاوية المركز بـ37 حالة، و33 حالة في كل من زليتن وبنغازي، و26 حالة في الماية، و23 حالة في صبراتة، وتسع حالات في كل من الزنتان وغريان، وثماني حالات في الزاوية الغرب، حسب النشرة اليومية حول الوضع الوبائي الصادرة عن المركز، اليوم الإثنين.

إضافة إلى سبع حالات في كل من سرت والشاطئ والخمس، وست حالات في بني وليد، وخمس حالات في زوارة، وحالتين في كل من غدامس وزلطن، وحالة واحدة في كل من الجميل والكفرة والرجبان وباطن الجبل وطبرق وترهونة.

وتماثل للشفاء 678 مصابا، بينهم 359 حالة في طرابلس، وأربع حالات في القرة بوللي، وحالة واحدة في غريان، و35 حالة في سرت، و12 حالة في غدامس، و95 حالة في مصراتة، و50 حالة في الزاوية المركز، و22 حالة في الزنتان، و80 حالة في زوارة، و20 حالة في صبراتة.

في حين توفي 12 آخرون، منهم أربع حالات في صبراتة، وحالة في كل من طرابلس والخمس والعزيزية ومزدة والجميل وبني وليد وقصر الأخيار والقرة بوللي.

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