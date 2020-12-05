«الرئاسي» يعتمد تقليص عدد موظفي بعثة ليبيا بالأمم المتحدة بنسبة 30%

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 05 ديسمبر 2020, 10:17 مساء
المفوض بوزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوفاق الوطني، محمد الطاهر سيالة. (أرشيفية: الإنترنت)

اعتمد المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، مقترحا من وزارة الخارجية، بالتنسيق مع بعثة ليبيا لدى الأمم المتحدة بنيويورك، بإعادة هيكلة البعثة وتقليص ملاكها الوظيفي، ليتم خفض المصروفات وعدد الموظفين بنسبة 30%.

يأتي ذلك «في إطار سياسة وزارة الخارجية والتعاون الدولي (حكومة الوفاق) الخاصة بإعادة تقييم عمل السفارات والبعثات الليبية، ومن منطلق حرصها لترشيد الانفاق وتقليص المصروفات وعدد الموظفين الدبلوماسيين بالخارج وبما يتناسب وضرورات العمل بها في ظل الظروف الراهنة»، وفق بيان نشره موقع الوزارة على شبكة الإنترنت.

وأوضح البيان أن القرار جاء «بعد المبادرة المقدمة بالخصوص والدراسة التي توضح التحديات التي تواجه عمل البعثة لآداء مهامها بالكفاءة المطلوبة، لتكون البعثة نموذجا للبدء في إعادة تقييم معايير اختيار الموظفين الدبلوماسيين وعددهم في باقي السفارات والبعثات، واتباع سياسة التقشف بالخارج حرصاً على الوضع المالي والاقتصادي الراهن وترشيد الإنفاق وتماشياً مع توصيات الأجهزة الرقابية والمالية بالدولة».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

وزير مالية «الوفاق»: المصرف الخارجي خسر 1.5 مليار دولار.. وتدخلنا لمنع إفلاسه
ليبيا
بومطاري: «المركزي» مسؤول عن تسرب الأموال الليبية للخارج
ليبيا
اعترافات جديدة لـ«جيش تحرير السودان» وقوات الدعم السريع تؤكد مواصلة إغراق ليبيا ...
ليبيا
أردوغان يأمل في أن «تتخلص» فرنسا من ماكرون «في أسرع وقت ممكن»
دولى
مؤسسة النفط: استثناء ليبيا من تخفيضات «أوبك+»
ليبيا
الأهلي بنغازي على أعتاب المواجهة الخامسة أمام الترجي التونسي
رياضة محلية
منتخب الشباب يضرب موعدا مع مصر في بداية تصفيات أمم أفريقيا 2021
رياضة محلية
جريدة «الوسط»: «خطبة وداع» استباقية صادمة لستيفاني وليامز
ليبيا
حصيلة يومية قياسية.. أميركا تسجل 210 آلاف إصابة بـ«كورونا» و2907 حالات وفاة
دولى
أكثر من 1.5 مليون وفاة بـ«كورونا» في العالم
دولى
عائلة الدكتور المخطوف بن دلة: لا أحد اتصل بنا ولا نعلم مكان وجوده ولا مطالب ...
ليبيا
رئيس الوزراء الفرنسي: اللقاحات ضد «كوفيد-19» ستكون مجانية للجميع
دولى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

تطوير أجسام مضادة تمنع عودة الإصابة بـ«كورونا» خلال 6 أشهر