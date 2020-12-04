توزيع إصابات «كورونا» الجديدة.. طرابلس الأعلى تليها زليتن وبنغازي

عامل صحي يعرض أنابيب تحتوي على عينات للكشف عن فيروس «كورونا»، 20 يوليو 2020. (أ ف ب)

سجل المركز الوطني لمكافحة الأمراض 680 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» المستجد، أمس الخميس، منها 200 حالة في طرابلس.

وجاءت زليتن ثانيا بـ 71 حالة، ثم بنغازي بـ 61 حالة، و40 حالة في صبراتة، و32 حالة في الحوامد، و29 حالة في جنزور، و28 حالة في الزاوية المركز، و26 حالة في مصراتة، و25 حالة في صرمان، و19 حالة في قصر بن غشير، و18 حالة في الزاوية الغرب، و17 حالة في زوارة، و15 حالة في العامرية، حسب النشرة اليومية حول الوضع الوبائي الصادرة عن المركز، اليوم الجمعة.

إضافة إلى 14 حالة في كل من القره بوللي والعجيلات، و10 حالات في الخمس، و9 حالات في الجميل، و7 حالات في الماية، و6 حالات في أجدابيا، و5 حالات في كل من الزنتان وسواني بن آدم، و4 حالات في كل من المعمورة والسائح، و3 حالات في كل من طبرق والسبيعة والعواتة، وحالتين في كل من جادو والحرابة، وحالة واحدة في كل من تازربو وسبها وأوباري والرياينة.

وتماثل للشفاء 744 حالة، منها 566 حالة في طرابلس، و5 حالات في قصر بن غشير، وحالة في أجدابيا، و48 حالة في سبها، و63 حالة في مصراتة، و18 حالة في صبراتة، و14 حالة في الزنتان، و10 حالات في زوارة، و19 حالة في الزاوية المركز.

بينما توفى 7 آخرين بينهم حالتان في الزاوية الغرب، وحالة في كل من ترهونة وصبراتة، و3 حالات في صرمان.