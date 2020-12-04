26 إصابة جديدة بـ«كورونا» في مصراتة وشفاء 63 حالة

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 04 ديسمبر 2020, 10:15 صباحا
مركز العزل الصحي بمقر مركز علاج الأورام في مصراتة، (أرشيفية: صحة الوفاق)

أعلنت اللجنة العليا لإدارة الأزمة والاستجابة لمجابهة جائحة «كورونا» في مصراتة اكتشاف 26 إصابة جديدة بالفيروس بالبلدية أمس الخميس.

وتماثل للشفاء 63 مصابًا، بينما توفى آخر، حسب تحديث الوضع الوبائي داخل مصراتة، المنشور على صفحة اللجنة بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وبلغت الحصيلة الإجمالية لإصابات الفيروس في مصراتة 7383 حالة، بينها 1294 حالة نشطة، و5874 متعافى، فيما توفي 242 آخرون.

وسجلت ليبيا 762 إصابة جديدة بالوباء، حسب آخر إحصائية صادرة عن المركز الوطني لمكافحة الأمراض ليوم الأربعاء الماضي، منها 76 حالة في مصراتة.

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