«التجارة والتنمية» يعلن السيطرة على إختراق لمنظومة الإشعارات

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 04 ديسمبر 2020, 12:12 صباحا
أحد فروع مصرف التجارة والتنمية. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن مصرف التجارة والتنمية السيطرة على إختراق لمنظومة الإشعارات فقط للمصرف، مطمئنا عملاءه بأنه لم «يتم إختراق المنظومة المصرفية الخاصة بحسابات الزبائن وأرصدتهم». 

واعتبر بيان صادر عن المصرف الخميس، أن «هذه المحاولة البائسة من ضعاف النفوس للنيل من مصرف التجارة والتنمية وتشويه سمعة رئيس مجلس إدارته بمعلومات مغلوطة ليس لها أي أساس من الصحة».

وجدد البيان التنوية إلى أن «بيانات وأرصدة العملاء في أمان»، متوعدا بـ«الملاحقة القانونية للمسببين في الضرر سواء المعنوي أو المادي ولكل من ساعد على نشر هذا العبث سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة».

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