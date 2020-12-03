رئاسة مجلس النواب تدعو الأعضاء كافة إلى حضور جلسة رسمية الاثنين المقبل في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 03 ديسمبر 2020, 06:53 مساء
رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح. (موقع المجلس على الإنترنت)

دعت رئاسة مجلس النواب الليبي، أعضاء المجلس كافة إلى حضور جلسة رسمية ستعقد بمقر مجلس النواب الدستوري بمدينة بنغازي الاثنين المقبل الموافق 7 من ديسمبر الجاري.

ووفق بيان نشره الموقع الرسمي لمجلس النواب على شبكة الإنترنت، فإن الجلسة ستناقش جدول أعمال المجلس والتطورات الراهنة للأوضاع في البلاد.

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يشار إلى مدينة غدامس الليبية، تستضيف راهنا، أعضاء في مجلس النواب ضمن مشاورات الحل السياسي للأزمة الانقسام السياسي التي عصفت بالبلاد طيلة الأعوام الماضية.

ودعا بيان سابق لرئاسة مجلس النواب، الأحد الماضي، اللجنة العسكرية المشتركة «5+5»  إلى تحديد المدينة الليبية الأنسب لعقد جلسة للمجلس، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان سلامة وأمن النواب؛ وذلك استجابة لدعوات أعضاء المجلس المجتمعين في اللقاء التشاوري بمدينة طنجة المغربية.

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