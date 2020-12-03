تحركات أمنية مكثفة في غدامس لدى استقبال أعضاء مجلس النواب القادمين من طنجة

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 03 ديسمبر 2020, 03:28 مساء
وصول أعضاء مجلس النواب إلى مدينة غدامس قادمين من طنجة، مطار غدامس، 3 ديسمبر 2020 (الإنترنت).

حطت طائرة الخطوط الجوية الليبية القادمة من المغرب، اليوم الخميس، في مطار مدينة غدامس، وعلى متنها أعضاء مجلس النواب الليبي.

ومن المرتقب مشاركة هؤلاء النواب في جلسة تستضيفها غدامس، بناء على الاتفاق الذي تم التوصل إليه خلال الاجتماعات التشاورية بمدينة طنجة المغربية، وفق وكالة الأنباء الليبية «وال».

استقبل النواب لدى وصولهم المطار رئيس وأعضاء المجلس البلدي بالمدينة، وعدد من الأعيان والمشايخ وضباط الشرطة والأجهزة الأمنية بمدينة غدامس الكبرى.

وتشهد المدينة منذ عدة أيام استعدادات مكثفة لاستضافة اجتماعات مجلس النواب المرتقبة، حيث لوحظ تسيير الأجهزة الأمنية والشرطة دوريات أمنية ثابتة ومتحركة لتأمين مداخل المدينة ومخارجها، ومقار الاجتماعات والإقامة لضمان حالة من الأمن والاستقرار داخل المدينة.

أعيان ومشايخ وضباط غدامس لدى استقبالهم أعضاء مجلس النواب القادمين من طنجة، مطار غدامس، 3 ديسمبر 2020 (الإنترنت).
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