قبائل السعادي والمرابطين والعبيدات تصدر بيانا بشأن مجريات الحوار السياسي

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 03 ديسمبر 2020, 10:34 صباحا
جانب من المشاركين في اجتماع قبائل السعادي والمرابطين والعبيدات، 2 ديسمبر 2020، (الإنترنت)

عقدت قبائل السعادي والمرابطين والعبيدات بالمنطقة الممتدة من الأبرق إلى امساعد، اجتماعا لبحث مجريات الحوار السياسي الذي ترعاه بعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا.

وتحدثوا في الاجتماع، الذي جرى أمس الأربعاء، عن أهمية تلك العملية في تحقيق استقرار البلاد، وتوحيد المؤسسات عبر تشكيل مجلس رئاسي من رئيس ونائبين يمثلون الأقاليم الثلاثة، واختيار حكومة وحدة وطنية تنهي حالة الانقسام المؤسساتي، وكذلك إطلاق المصالحة الوطنية.

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كما أشاروا، في بيان مشترك بعد الاجتماع، إلى دعمهم «مبادرة السلام التي أطلقها رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، التي تبناها المجتمع الدولي»، مشددين على «التمسك بمبادئ وثوابت بناء الوطن على الأقاليم التاريخية الثلاثة برقة وطرابلس وفزان».

وأوضح المجتمعون أن لكل من الأقاليم «الحق في صناعة القرار السياسي، وتساوي الفرص في اتخاذ القرار، وتوزيع الموارد»، لافتين إلى أنهم «لن يقبلوا بحرمان إقليم من اختيار من يمثله، بعيدا عن المغالبة»، واختتموا بتأكيد «رفضهم أي مخرجات تخالف» مبادرة رئيس مجلس النواب.

جانب من المشاركين في اجتماع قبائل السعادي والمرابطين والعبيدات
جانب من المشاركين في اجتماع قبائل السعادي والمرابطين والعبيدات
جانب من المشاركين في اجتماع قبائل السعادي والمرابطين والعبيدات
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