37 إصابة جديدة بـ«كورونا» في مصراتة وشفاء 45 حالة

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 03 ديسمبر 2020, 08:59 صباحا
مركز مصراتة الطبي، (الإنترنت: أرشيفية)

أعلنت اللجنة العليا لإدارة الأزمة والاستجابة لمجابهة جائحة «كورونا» في مصراتة اكتشاف 37 إصابة جديدة بالفيروس بالبلدية أمس الأربعاء.

وتماثل للشفاء 45 مصابًا، في حين لم تسجل حالات وفاة جديدة، حسب تحديث الوضع الوبائي داخل مصراتة، المنشور على صفحة اللجنة بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الخميس.

وبلغت الحصيلة الإجمالية لإصابات الفيروس في مصراتة 7357 حالة، بينها 1332 حالة نشطة، و5784 متعافى، فيما توفي 241 آخرون.

وسجلت ليبيا 670 إصابة جديدة بالوباء، حسب آخر إحصائية صادرة عن المركز الوطني لمكافحة الأمراض ليوم الثلاثاء الماضي.

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