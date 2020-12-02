الخارجية السودانية تعلن «إجلاء» دفعة جديدة من مواطنيها في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 02 ديسمبر 2020, 11:04 مساء
وزارة الخارجية السودانية. (الإنترنت)

أعلنت وزارة الخارجية السودانية وصول 143 مواطنا سودانيا عائدا من ليبيا إلى مطار الخرطوم صباح الأربعاء، واشارت الوزارة إلى أن عودة الدفعة (13) من السودانيين، جاءت «في إطار الجهود التي تبذلها وزارة الخارجية والسفارة في طرابلس بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة لإجلاء المواطنين السودانيين من ليبيا».

وأوضحت وزارة الخارجية السودانية أنها «قامت مع بعثتها فى طرابلس بالتنسيق والترتيب مع المنظمة الدولية للهجرة واللجنة العليا للطوارئ الصحية ووزارة الصحة الاتحادية لوصول هذه المجموعة إلى السودان»، وكشفت عن وجود ترتيبات لإجلاء دفعة جديدة خلال منتصف شهر ديسمبر الجاري.

وأكدت وزارة الخارجية السودانية عزمها «لإجلاء كل السودانيين الراغبين في العودة من ليبيا، وأهابت بأبناء الجالية السودانية بالتواصل مع السفارة فى طرابلس مباشرة»، مضيفة أن «أبوابها مفتوحة أمامهم لاستقبالهم والإشراف على كل إجراءات العودة حتى وصولهم إلى أرض الوطن».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ترامب يخسر قضية «تجميد» تأشيرات الدخول
دولى
بوتين يطلب بدء التلقيح ضد «كوفيد-19» «على نطاق واسع» الأسبوع المقبل
دولى
تطوير لقاح ألماني ضد «كورونا» قد يكون الأرخص سعرا
طب وصحة
صنع الله يبحث مع رئيس «شلمبرجير» تعزيز التعاون في إعادة الإنتاج بآبار النفط ...
ليبيا
لجنة استشارية أميركية: لقاح «كورونا» يجب أن يُعطى أولاً للعاملين الصحّيين ودور ...
دولى
مسلحون يخطفون في طرابلس طبيب العظام المعروف الصديق بن دلة
ليبيا
سباق عالمي للتبكير بحملات تلقيح مضادة لـ«كورونا».. وتوقعات باستمرار الآثار ...
دولى
شكشك يكشف نتائج الاجتماع الطارئ لبحث تداعيات تجميد الإيرادات النفطية
ليبيا
بايدن يختار في فريقه شخصية أثارت الجدل بمراسلة «تجبر ليبيا دفع تكلفة قصفها»
ليبيا
عملة «بيتكوين» ترتفع إلى مستوى قياسي جديد
اقتصاد
الحبري يكشف اتهام عاملين بمصارف في قضايا اختلاس
ليبيا
تقرير أممي: ليبيا ضمن 7 دول شهدت نشر واستخدام ذخائر عنقودية بين 2010 و2020
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

رسميا.. تدريس اللغة الإيطالية بمدارس الثانوية العامة الليبية في العام الدراسي الجديد