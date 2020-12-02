غياب الإنارة في مطار غدامس وراء تأجيل سفر النواب من طنجة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 02 ديسمبر 2020, 08:42 مساء
طائرة على أحد المدرجات في مطار غدامس المدني، 27 ديسمبر 2016، (بلدي غدامس)

قال عضو مجلس النواب عن مدينة غدامس عبدالقادر هيبة، اليوم الأربعاء، إن سبب تأخر وصول أعضاء مجلس النواب من طنجة المغربية، يعود إلى ظروف فنية، على رأسها عدم وجود إنارة ليلية في مهبط مطار غدامس، وأن الوفد سوف يصل غدًا.

وأضاف هيبة، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، أن عددًا من أعضاء مجلس النواب وصلوا إلى غدامس فعلاً، وموجودون بالمدينة في انتظار وصول باقي النواب غدًا.

وفي وقت سابق من اليوم، أكد النائب بالبرلمان الليبي، صالح افحيمة، تأجيل رحلة طنجة التي ستقل أعضاء مجلس النواب المجتمعين في المغرب، للانعقاد في غدامس إلى الغد.

استعدادات في غدامس لاحتضان جلسة مجلس النواب

وكتب افحيمة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي: «إذا فرضنا حسن النوايا فإن خللاً فنيًّا يتسبب في تأجيل رحلة طنجة - غدامس إلى غدٍ صباحًا إن شاء الله».

وتابع هيبة أن الاستعدادات تجرى على قدم وساق في غدامس لاحتضان جلسة لمجلس النواب الليبي، لافتًا إلى وجود استعدادات على أعلى مستوى في جميع الجوانب الأمنية والقاعة والإقامة والإعاشة

ولفت إلى أن أهالي غدامس مرحبون وجاهزون لاستقبال النواب، آملين أن يكون الحل للأزمة الليبية داخل ليبيا وليس خارجها.

يشار إلى أن جلسة مجلس النواب في طنجة اتفق فيها الحاضرون على عقد جلسة داخل ليبيا في غدامس

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