لجنة حقوق الإنسان بليبيا تدين خطف الطبيب الصديق بن دلة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 02 ديسمبر 2020, 09:32 صباحا
الطبيب الصديق بن دلة، (أرشيفية: الإنترنت)

دانت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا واقعة خطف الطبيب الصديق بن دلة، مطالبة الخاطفين بـ«إطلاقه بشكل فوري دون أي قيد أو شرط».

وحملت اللجنة الخاطفين المسؤولية الجنائية والقانونية حيال سلامة بن دلة، حسب بيان على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الأربعاء.

وأمس الثلاثاء، خطف مسلحون مجهولون في طرابلس الصديق بن دلة، الذي يرأس قسم جراحة العظام في مستشفى الخضراء، بينما كان يقود سيارته، متوجها إلى بيته، على طريق 11 يونيو.

وطالبت وزارة الداخلية في حكومة الوفاق والجهات الأمنية بالتدخل العاجل لإطلاق بن دلة، مؤكدة أن «تصاعد ظاهرة الاختطاف والاحتجاز غير القانوني وجرائم السطو المسلح والسرقات بمدينة طرابلس بات يمثل مؤشرا خطيرا».

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