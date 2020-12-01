تسليم مقرات حكومية في سرت إلى مجلس النواب

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 01 ديسمبر 2020, 01:12 مساء
المشاركون في مراسم تسليم واستلام مقار حكومية بسرت لمجلس النواب، 1 ديسمبر 2020، (صفحة البلدية على فيسبوك)

شهدت بلدية سرت مراسم توقيع محضر التسليم والاستلام لعدد من المقرات الإدارية الحكومية لمجلس النواب، في مجمع قاعات واقادوقو.

وأوضح المجلس التسييري للبلدية أن المقار الإدارية المسلمة وفق المحضر تحمل أرقام «100 و411 و413 و414»، حسب بيان البلدية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء.

حضر المراسم رئيس المجلس التسييري للبلدية سالم عامر، والناطق الرسمي لمجلس النواب عبدالله بليحق، وعضو المجلس التسييري لبلدية سرت عبد العالي هيبلو، وأعضاء اللجنة المكلفة من ديوان مجلس النواب، ومدير مجمع قاعات واقادوقو، وعدد من مديري الإدارات بالشركة العامة لخدمات المراكز الإدارية.

يذكر أن المجلس التسييري أصدر في وقت سابق القرار رقم 44 لسنة 2020، بشأن تشكيل لجنة من الشركة العامة لخدمات المراكز الإدارية تولت حصر المقار الإدارية الحكومية بالمجمع الحكومي في سرت.

المشاركون في مراسم تسليم واستلام مقار حكومية بسرت لمجلس النواب.
المشاركون في مراسم تسليم واستلام مقار حكومية بسرت لمجلس النواب.
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