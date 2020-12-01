الحبري يكشف اتهام عاملين بمصارف في قضايا اختلاس

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 01 ديسمبر 2020, 11:41 صباحا
محافظ المصرف المركزي في البيضاء علي الحبري، (أرشيفية: الإنترنت)

كشف محافظ المصرف المركزي في البيضاء، علي الحبري، إحالة مجموعة من العاملين في المصارف إلى مباحث الأموال العامة في تهم اختلاس.

وأشار إلى أن تلك النوعية من القضايا «خطيرة وحساسة»، إذ تؤثر على سمعة القطاع المصرفي، مشيرًا إلى أن الأمر يتعلق بأمن المعلومات في المصارف، حسب تصريحات تلفزيونية نقلتها وكالة الأنباء الليبية في بنغازي، اليوم الثلاثاء.

وأضاف الحبري أنه سيعقد اجتماعًا للبحث مع المصارف الرئيسية عن كيفية تطوير أمن المعلومات خلال الأيام المقبلة، وخلق أدوات الحماية المناسبة، وإجراء اختبارات الاختراق على الأنظمة القائمة لمنع تكرار ما حدث قدر الإمكان.

وفي 22 أكتوبر الماضي، أعلن «المركزي» بالبيضاء رصد «إهمال وتقصير» في أنظمة الرقابة الداخلية والضبط الداخلي وضوابط المخاطر التشغيلية داخل مصارف تجارية بالمنطقة الشرقية.

جاء ذلك في كتاب لمدير إدارة الرقابة المالية بالمصرف، أسامة الشكري، الذي لفت إلى تسجيل تقصير في أداء إدارات المراجعة والمحاسبة وإدارة المخاطر، وإهمال عدد من مجالس الإدارة القيام بمهامهم المنوطة بهم وفقًا لدليل الحوكمة.

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