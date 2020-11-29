«سرت» للنفط: تشغيل الوحدة الإنتاجية الثانية بحقل الاستقلال بعد توقف 3 سنوات

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 29 نوفمبر 2020, 09:23 صباحا
حقل الاستقلال التابع لشركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز. (الشركة)

أعلنت شركة سرت لتصنيع النفط والغاز أن العاملين بحقل الاستقلال التابع للشركة تمكنوا من تشغيل الوحدة الإنتاجية الثانية التى كانت متوقفة منذ 3 سنوات، أي خلال العام 2017.

وقالت الشركة في بيان اليوم الأحد إنه خلال توقف الوحدة تم إجراء عمرة لها، تضمنت استبدال مادة الكربون التالف وتجديد وصيانة مضخات الأمين و إعادتها للخدمة بجهود وطنية خالصة.

وأضافت: «تشغيل الوحدة الثانية سيتيح المجال لصيانة ومعاجة بعض المشاكل في الوحدة الإنتاجية الأولى التي ظلت تعمل خلال تلك الفترة دون توقف»، مشيرة إلى در مجموعتي الإنتاج والصيانة في التغلب على جميع الصعاب وإعادة الإنتاج للوحدة.

مهمة كل وحدة إنتاج
ويتكون معمل الغاز بحقل الاستقلال من وحدتي إنتاج يتم في كل واحدة منهما فصل المياه والمكثفات ومعالجة الغاز الطبيعي، حسب البيان.

وفيما يخص تشغيل محطة الكهرباء بالحقل، أوضحت الشركة أن المحطة تتكون من وحدتي توليد غازيتين تعملان بنظام الدورة البسيطة بقدرة 19.16 ميغا وات لكل منها، وتعتبر من أكبر وأحدث المحطات بشركة سرت، ومن أهم الركائز التي تعتمد عليها عمليات الكهرباء بإدارة المرافق و الشحن، كما أنها الداعم المستمر لعمليات إنتاج الغاز.

وأشارت إلى أن هذه المحطة قادرة على توفير الطاقة لجميع حقول شركة سرت عن طريق خطوط الضغط العالي 138 كيلو فولت في الظروف التشغيلية الملائمة. وقد بدأت إنتاج الطاقة الكهربائية بحرق الغاز الطبيعي منذ العام 2004.

عاملون داخل وحدة الإنتاج الثانية بحقل الاستقلال التابع لشركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز. (الشركة)
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