باشاغا لنشطاء المجتمع المدني: مستعدون للتعاون مع أي جهة ترغب في تعزيز الأمن

باشاغا خلال لقاء مع عدد من نشطاء المجتمع المدني بمدينة مصراتة، 28 نوفمبر 2020. (داخلية الوفاق)

أكد وزير الداخلية المفوض في حكومة الوفاق فتحي باشاغا، السبت، استعداد الوزارة لـ«التعاون مع أي جهة ترغب في تعزيز الأمن ونبذ الفرقة للخروج بالبلاد إلى برا الأمن»، منبها إلى «الاهتمام الكبير» الذي توليه الوزارة للمواضيع الاجتماعية.

جاء ذلك خلال لقاء باشاغا مع عدد من نشطاء المجتمع المدني بمدينة مصراتة، حيث فتح «باب النقاش وتبادل الآراء وطرح التساؤلات المختلفة حول دور وزارة الداخلية وموقفها تجاه الوضع الراهن الذي تمر به ليبيا»، حسب بيان منشور على صفحة الوزارة بموقع «فيسبوك».

- في لقاء مع نشطاء وإعلاميين.. باشاغا يؤكد مبدأ المصالحة وتطوير العمل الأمني

وأشار البيان إلى أن الوزير استعرض خلال اللقاء «عمل وزارة الداخلية والجهود التي تبذل من قبل منتسبيها في حفظ الأمن رغم الظروف التي تمر بها البلاد»، لافتا إلى أن اللقاء شهد «استعراض عديد القضايا حول الوضع العام بليبيا، باعتبار مؤسسات المجتمع المدني تمثل شرائح المجتمع المختلفة التي تعبر عن احتياجاته ومتطلباته».

يشار إلى أن باشاغا التقى، الخميس، في قاعة الاجتماعات بوزارة الداخلية في العاصمة طرابلس، عدد من نشطاء المجتمع المدني وإعلاميين وصحفيين، حيث أكد «مبدأ المصالحة بين الليبيين، وتطوير العمل الأمني للوزارة على كل المستويات».

باشاغا خلال لقاء مع عدد من نشطاء المجتمع المدني بمدينة مصراتة، 28 نوفمبر 2020. (داخلية الوفاق)

باشاغا خلال لقاء مع عدد من نشطاء المجتمع المدني بمدينة مصراتة، 28 نوفمبر 2020. (داخلية الوفاق)

باشاغا خلال لقاء مع عدد من نشطاء المجتمع المدني بمدينة مصراتة، 28 نوفمبر 2020. (داخلية الوفاق)

باشاغا خلال لقاء مع عدد من نشطاء المجتمع المدني بمدينة مصراتة، 28 نوفمبر 2020. (داخلية الوفاق)

باشاغا خلال لقاء مع عدد من نشطاء المجتمع المدني بمدينة مصراتة، 28 نوفمبر 2020. (داخلية الوفاق)

باشاغا خلال لقاء مع عدد من نشطاء المجتمع المدني بمدينة مصراتة، 28 نوفمبر 2020. (داخلية الوفاق)

باشاغا خلال لقاء مع عدد من نشطاء المجتمع المدني بمدينة مصراتة، 28 نوفمبر 2020. (داخلية الوفاق)

باشاغا خلال لقاء مع عدد من نشطاء المجتمع المدني بمدينة مصراتة، 28 نوفمبر 2020. (داخلية الوفاق)

باشاغا خلال لقاء مع عدد من نشطاء المجتمع المدني بمدينة مصراتة، 28 نوفمبر 2020. (داخلية الوفاق)

باشاغا خلال لقاء مع عدد من نشطاء المجتمع المدني بمدينة مصراتة، 28 نوفمبر 2020. (داخلية الوفاق)

جانب من الحضور.

جانب من الحضور.

جانب من الحضور.

جانب من الحضور.

جانب من الحضور.

جانب من الحضور.