باشاغا لنشطاء المجتمع المدني: مستعدون للتعاون مع أي جهة ترغب في تعزيز الأمن

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 28 نوفمبر 2020, 11:25 مساء
باشاغا خلال لقاء مع عدد من نشطاء المجتمع المدني بمدينة مصراتة، 28 نوفمبر 2020. (داخلية الوفاق)

أكد وزير الداخلية المفوض في حكومة الوفاق فتحي باشاغا، السبت، استعداد الوزارة لـ«التعاون مع أي جهة ترغب في تعزيز الأمن ونبذ الفرقة للخروج بالبلاد إلى برا الأمن»، منبها إلى «الاهتمام الكبير» الذي توليه الوزارة للمواضيع الاجتماعية.

جاء ذلك خلال لقاء باشاغا مع عدد من نشطاء المجتمع المدني بمدينة مصراتة، حيث فتح «باب النقاش وتبادل الآراء وطرح التساؤلات المختلفة حول دور وزارة الداخلية وموقفها تجاه الوضع الراهن الذي تمر به ليبيا»، حسب بيان منشور على صفحة الوزارة بموقع «فيسبوك».

- في لقاء مع نشطاء وإعلاميين.. باشاغا يؤكد مبدأ المصالحة وتطوير العمل الأمني

وأشار البيان إلى أن الوزير استعرض خلال اللقاء «عمل وزارة الداخلية والجهود التي تبذل من قبل منتسبيها في حفظ الأمن رغم الظروف التي تمر بها البلاد»، لافتا إلى أن اللقاء شهد «استعراض عديد القضايا حول الوضع العام بليبيا، باعتبار مؤسسات المجتمع المدني تمثل شرائح المجتمع المختلفة التي تعبر عن احتياجاته ومتطلباته».

يشار إلى أن باشاغا التقى، الخميس، في قاعة الاجتماعات بوزارة الداخلية في العاصمة طرابلس، عدد من نشطاء المجتمع المدني وإعلاميين وصحفيين، حيث أكد «مبدأ المصالحة بين الليبيين، وتطوير العمل الأمني للوزارة على كل المستويات».

باشاغا خلال لقاء مع عدد من نشطاء المجتمع المدني بمدينة مصراتة، 28 نوفمبر 2020. (داخلية الوفاق)
باشاغا خلال لقاء مع عدد من نشطاء المجتمع المدني بمدينة مصراتة، 28 نوفمبر 2020. (داخلية الوفاق)
باشاغا خلال لقاء مع عدد من نشطاء المجتمع المدني بمدينة مصراتة، 28 نوفمبر 2020. (داخلية الوفاق)
باشاغا خلال لقاء مع عدد من نشطاء المجتمع المدني بمدينة مصراتة، 28 نوفمبر 2020. (داخلية الوفاق)
باشاغا خلال لقاء مع عدد من نشطاء المجتمع المدني بمدينة مصراتة، 28 نوفمبر 2020. (داخلية الوفاق)
باشاغا خلال لقاء مع عدد من نشطاء المجتمع المدني بمدينة مصراتة، 28 نوفمبر 2020. (داخلية الوفاق)
باشاغا خلال لقاء مع عدد من نشطاء المجتمع المدني بمدينة مصراتة، 28 نوفمبر 2020. (داخلية الوفاق)
باشاغا خلال لقاء مع عدد من نشطاء المجتمع المدني بمدينة مصراتة، 28 نوفمبر 2020. (داخلية الوفاق)
باشاغا خلال لقاء مع عدد من نشطاء المجتمع المدني بمدينة مصراتة، 28 نوفمبر 2020. (داخلية الوفاق)
باشاغا خلال لقاء مع عدد من نشطاء المجتمع المدني بمدينة مصراتة، 28 نوفمبر 2020. (داخلية الوفاق)
جانب من الحضور.
جانب من الحضور.
جانب من الحضور.
جانب من الحضور.
جانب من الحضور.
جانب من الحضور.
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

البحرية الأميركية توضح أسباب إعادة حاملة الطائرات «نيميتز» إلى الخليج.. وتنفي ...
دولى
بعثة «النصر» تصل الجزائر في طائرة خاصة لملاقاة «شباب بلوزداد»
رياضة محلية
آبي أحمد يعلن «دخول» الجيش الإثيوبي عاصمة إقليم تيغراي
دولى
الغلاف الجوي للأرض كان سميًّا
علوم وتكنولوجيا
ليفربول يبحث الهروب بقمة «البريميرليغ» أمام برايتون
رياضة عالمية
إيران تتهم الإسرائيليين باغتيال عالم نووي بارز وتتوعد بالانتقام
دولى
أسعار الذهب تقترب من أدنى مستوياتها في خمسة أشهر
اقتصاد
الأهلي المصري بطلا لدوري أبطال أفريقيا للمرة التاسعة
رياضة عالمية
السودان تشيع جثمان زعيم حزب الأمة الصادق المهدي في جنازة مهيبة
عربى
رحيل «سفير» الطفولة و«ديزني» ليبيا الفنان عبدالله كريستا
ليبيا
بنتاغون: نحو 10 آلاف مقاتل أجنبي انخرطوا في الصراع الليبي حتى نهاية سبتمبر
ليبيا
صنع الله يحذر من توقف إنتاج النفط حال المساس بالإيرادات المحتجزة لدى حسابات ...
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

اكتشاف مناعة تلقائية لدى بعض الأشخاص ضد «كورونا»