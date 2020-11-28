بيان طنجة: جلسة «التئام» في غدامس وبنغازي المقر الرئيسي لانعقاد مجلس النواب

جانب من الاجتماع التشاوري لأعضاء مجلس النواب الليبي بمدينة طنجة المغربية, (مواقع مغربية)

أصدر أعضاء مجلس النواب الليبي، المجتمعون في طنجة المغربية، البيان الختامي لاجتماعاتهم التي بدأت يوم الإثنين الماضي، مؤكدين أن المقر الرئيسي لانعقاد مجلس النواب هو مدينة بنغازي، بينما تم الاتفاق على عقد جلسة التئام للمجلس في مدينة غدامس مباشرة بمجرد عودة الأعضاء إلى ليبيا.

وقال البيان المشترك حصلت «بوابة الوسط» على نسخة منه، إن الجلسة في غدامس تستهدف إقرار كل ما من شأنه إنهاء الانقسام بمجلس النواب، وبما يمكنه من أداء استحقاقاته على أكمل وجه.

ولم يصدر البيان بعد، إذ يرتقب صدوره بعد الجلسة الختامية التي ما زالت منعقدة الآن.