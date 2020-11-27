الجزائر تحقق مع متهمين روجوا لسندات مهربة من مصرف ليبي

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني | الجمعة 27 نوفمبر 2020, 10:18 مساء
محكمة في الجزائر. (أرشيفية: الإنترنت)

فتحت السلطات القضائية الجزائرية تحقيقا مع 8 متهمين بالترويج لسندات صادرة من مصرف ليبي تقدر قيمتها بمليوني دولار، وجرى وضعهم تحت الرقابة القضائية بتهمة مخالفة حركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج.

وتعود تفاصيل القضية إلى تاريخ ورود معلومات إلى مصالح الأمن حول قيام شخص يمتلك سندات بمليون دولار صادرة من مصرف ليبي، يحاول ترويجها رفقة شركاء له.

وحسب جريدة «النهار» الجزائرية، جرى متابعة القضية بالتنسيق مع وكيل الجمهورية لدى محكمة غرداية (600 كلم جنوب الجزائر العاصمة) وتوقيفه والتحقيق معه، إذ جرى ضبط سندين إلى جانب شيك سياحي بقيمة 500 وحدة من العملة الصعبة.

وتتواصل التحريات لتحديد كيفية وصول السندات إلى الجزائر، فيما كشفت المصادر ذاتها، تورط ليبيين في تهريبها من مصارف محلية مباشرة بعد سقوط نظام القذافي، وهي سندات تتعامل بها البنوك مع بعضها ولا تحمل قيمة مالية خارج المعاملات البنكية، خاصة وأنه طالها التجميد البنكي و أفقدها قيمتها ثم روجوها في العديد من البلدان مثل الجزائر وتونس و النيجر على أساس أنها ذات قيمة مالية.

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