اعتصام لسائقي نقل الوقود.. وشركة البريقة تناشد الجهات الأمنية التدخل

شركة البريقة لتسويق النفط، (أرشيفية: الإنترنت)

دعت شركة البريقة لتسويق النفط، اليوم الجمعة، الجهات الأمنية والضبطية المعنية إلى توفير الحماية لسائقي شاحنات نقل الوقود ومشتقاته التابعين لشركات التوزيع والجمعية العربية لنقل الوقود.

وقالت الشركة في بيان منشور عبر صفحتها بموقع «فيسبوك» إن تكرار حالات الاعتداء على سيارات نقل الوقود أدى إلى اعتصام السائقين، معلنة عدم تحملها مسؤولية أي مختنقات أو ازدحام قد يحدث على المحطات نتيجة الاعتصام.

وأشارت إلى أن الوقود متوفر بكل مستودعات الشركة، وأن سبب غلق بعض المحطات الوقود أبوابها اليوم أمام المواطنين هو «الاعتداء على سائق شاحنة بطريق المطار».