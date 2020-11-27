الأرصاد: فرصة لسقوط أمطار متفرقة.. ورياح جنوبية نشطة تضرب غرب ليبيا

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية استمرار فرصة سقوط أمطار متفرقة صباح اليوم الجمعة، على بعض المناطق الساحلية خاصة على مناطق الشمال الشرقي، على أن تنشط الرياح الجنوبية بداية من مساء اليوم على مناطق غرب ليبيا.

رأس أجدير حتى سرت- سهل الجفارة- جبل نفوسة:

الطقس: السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر أحيانا على بعض المناطق مع احتمال بسيط لسقوط أمطار متفرقة هذا الصباح على الساحل الممتد من الخمس حتى مصراتة، وبعض مناطق الدواخل، مع ظهور ضباب أثناء الليل وفي الصباح الباكر على بعض المرتفعات الجبلية.

الرياح: جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط في فترة الليل على بعض المناطق تصل سرعتها، غدا، إلى 50كم/ الساعة قد تتسبب في إثارة الأتربة والغبار على بعض المناطق.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 18 و20 درجة مئوية وتسجل ارتفاعا طفيفا يوم الغد وتنخفض يوم الأحد.

الخليج- سهل بنغازي حتى امساعد- الواحات- مرادة:

الطقس: السماء قليلة السحب تتكاثر من حين إلى آخر خاصة هذا الصباح مع فرصة سقوط أمطار على بعض المناطق الساحلية، مع احتمال ظهور ضباب أثناء الليل وفي الصباح الباكر على بعض المرتفعات الجبلية.

الرياح: شمالية شرقية إلى متغيرة إلى خفيفة السرعة، تتحول تدريجيا يوم الغد إلى جنوبية شرقية نشطة على مناطق الخليج وفي المساء على باقي المناطق ما يتسبب في إثارة الأتربة والغبار.

درجات الحارة القصوى: تتراوح بين 17 و22 درجة مئوية ولا تتجاوز 15 درجة مئوية على مرتفعات الجبل الأخضر، وتسجل ارتفاعا طفيفا يوم اغد.

الجفرة- سبها- غات- غدامس- الحمادة:

الطقس: السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر أحيانا على غدامس والحمادة هذا اليوم.

الرياح: شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط مساء اليوم خاصة على غدامس والحمادة ما يتسبب في إثارة الأتربة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 21 و27 درجة مئوية، وتسجل ارتفاعا من يوم الغد وتنخفض يوم الأحد.

الكفرة- السرير- تازربو:

الطقس: السماء صافية إلى قليلة السحب.

الرياح: شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة، تتحول يوم الأحد إلى جنوبية معتدلة إلى نشطة السرعة أحيانا على بعض المناطق.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 20 و23 درجة مئوية، وتسجل ارتفاعا تدريجيا خاصة يوم الأحد.