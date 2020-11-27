«إنتربول» يلاحق 6 تجار بشر بنغاليين على خلفية «مجزرة مزدة»

جثامين المهاجرين ضحايا العملية الانتقامية في مزدة، 28 مايو 2020، (مديرية أمن البلدة)

أدرجت منظمة الشرطة الجنائية الدولية «إنتربول» ستة مهربي البشر في بنغلاديش في «قائمة المطلوبين» بتهمة خداع الباحثين عن عمل والقتل مقابل فدية، وذلك على بعد نحو 6 أشهر من مقتل 26 عاملاً بنجلاديشياً في ليبيا فيما عرف بمجزرة مزدة في مايو الماضي.

وأوضح مساعد المفتش العام للمكتب المركزي الوطني في دكا محيول إسلام ذلك لصحيفة «ديلي ستار» أن «المهربون هم مينتو ميا (41عاما)، وشبان (28 عاما)، وتنزيرول (35 عاما)، وجعفر إقبال (38 عاما) من كيشوريجانج، وملا نصر الإسلام (43 عاما) من ماداريبور، وشهدت حسين (28 عاما) من دكا.وبحسب المكتب المركزي الوطني ، من المحتمل أن يكون مقر عصابة التهريب في ليبيا وإيطاليا.

وفي وقت سابق، قالت المشرفة الخاصة لإدارة البحث الجنائي سيدة زانات آرا لوكالة «رويترز» إن «هؤلاء المهربين يخدعون مواطنين من بنغلاديش عن طريق الحصول على الأموال منهم بوعود بالوظائف في الخارج. ثم يحتجزونهم رهائن في ليبيا ويعذبونهم مقابل المزيد من المال». وقالت «مع وضعهم على قائمة الانتربول، سيتم تقييد تحركاتهم لأنهم سيكونون مطلوبين بغض النظر عن البلد الذي يذهبون إليه».

اقرأ أيضا: «مجزرة مزدة» تجدد آلام المهاجرين وتثير تساؤلات حول الإفلات من العقاب

وذكرت الصحيفة، أن إمينتو أول من أضيف إلى قائمة النشرة الحمراء الصادرة. وظهرت أسماء المهربين الخمسة على قائمة المطلوبين لدى الإنتربول يوم الأربعاء بعد أن زود المكتب المركزي الوطني في دكا الإنتربول بمزيد من التفاصيل بشأنهم. وقالت إدارة البحث الجنائي إن بنجلاديش أطلعت الإنتربول للمرة الأولى على تفاصيل حول مهربي البشر المشتبه بهم في سعيها لوقف خطف وقتل المهاجرين.

وفي مايو الماضي، أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق مقتل 30 وإصابة 11 في عملية انتقامية بمنطقة مزدة نفذت ضد مهاجرين غير شرعيين. وأوضحت الوزارة في بيان لها أن هذه الجريمة جاءت «كرد فعل انتقامي على مقتل المواطن (ي م ع ب ا)، مواليد 1990م ومقيم بمنطقة مزدة، والمشتبه في ضلوعه بالاتجار بالبشر، من قبل مهاجرين غير شرعيين أثناء قيامه بعملية تهريبهم».ولفتت الوزارة إلى أن «أهالي المجني عليه، كرد فعل انتقامي على مقتله، قاموا بقتل 26 شخصا من الجنسية البنغلاديشية وأربعة أشخاص أفارقة، وإصابة 11 شخصا مهاجرا إصابات متفاوتة نقلوا على أثرها لمستشفى الزنتان لتلقي العلاج».