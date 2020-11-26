خلال اجتماع مجلس وزراء العدل العرب.. ملاحظات ليبية على اتفاقية مكافحة الاتجار غير المشروع بالأسلحة وتجريم دفع الفدية

المستشار محمد عبدالواحد خلال مشاركته في اجتماع وزراء الداخلية العرب. الخميس 26 نوفمبر 2020. (وزارة العدل)

قدمت ليبيا عددًا من الملاحظات بشأن اتفاقية مكافحة الاتجار غير المشروع بالأسلحة ومسألة تجريم الفدية، إلى مجلس وزراء العدل العرب، خلال اجتماعهم اليوم الخميس، الذي عُـقد عن بُعد عبر الدائرة المغلقة، بحسب وزارة العدل بحكومة الوفاق الوطني.

ومثل ليبيا خلال اجتماعات الدورة الـ36 لمجلس وزراء العدل العرب، المفوض بوزارة العدل المستشار محمد عبدالواحد.

وقالت وزارة العدل، عبر صفحتها على «فيسبوك»، إن المستشار محمد عبدالواحد أبدى خلال الاجتماع «عددًا من الملاحظات حول بعض مشاريع القوانين والقوانين الاسترشادية المعروضة، ومنها اتفاقية مكافحة الاتجار غير المشروع بالأسلحة ومسألة تجريم دفع الفدية».

وأوضحت أن وزراء الداخلية العرب ناقشوا خلال الاجتماع جدول أعمال الدورة الحالية الذي تضمن 13 بندًا غطت عددًا من المواضيع المهمة، ومنها مشاريع الاتفاقات العربية لمكافحة الإرهاب وتمويله ومكافحة جرائم تقنية المعلومات، واتفاقية مكافحة الفساد ومشروع الاتفاقية العربية الخاصة بأوضاع اللاجئين في الدول العربية، ومقترح مراجعة اتفاقية الجنسية للعام 1954، كما تضمن بند توحيد التشريعات العربية دراسة مشروع قانون عربي استرشادي لمنع خطاب الكراهية.

وأضافت أن الاجتماع ناقش أيضًا البند المتعلق بتعزيز التعاون بين أمانتي مجلسي وزراء العدل والداخلية العرب، الذي تضمن مشروع بروتوكول عربي للحد من الانتشار غير المشروع للأسلحة في المنطقة العربية ومشروع اتفاقية عربية خاصة لحماية النازحين داخليًّا.

كما ناقش المجلس بند انتخاب أعضاء المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب، واعتمد الترشيحات المقدمة من الدول الأعضاء، كما تم انتخاب أعضاء مجلس إدارة المجلة العربية للفقه والقضاء، حيث رشحت ليبيا أحد الأساتذة الليبيين لعضوية المجلة، الذي لاقى قبولاً من المجلس بإجماعه، بحسب وزارة العدل بحكومة الوفاق.

ونوهت الوزارة إلى أن الاجتماع خلص إلى اعتماد عدد من القرارات، التي تمثلت في إحالة ملاحظات وتوصيات الوزراء المشاركين إلى اللجان الفنية لدراستها، ومن ثم إعادة عرضها على مجلس وزراء الداخلية العرب.

المستشار محمد عبدالواحد خلال مشاركته في اجتماع وزراء الداخلية العرب. الخميس 26 نوفمبر 2020. (وزارة العدل)

المستشار محمد عبدالواحد خلال مشاركته في اجتماع وزراء الداخلية العرب. الخميس 26 نوفمبر 2020. (وزارة العدل)