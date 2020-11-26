بالأرقام.. تفاصيل الوضع الوبائي في غدامس

مدينة غدامس، (أرشيفية: الإنترنت)

أصدر فريق الاستجابة والتدخل السريع غدامس، الخميس، تحديثا جديدا بشأن الوضع الوبائي الخاص بفيروس «كورونا المستجد» في المدينة حتى يوم الثلاثاء الماضي.

وحسب البيانات الجديدة المنشور على صفحة الفريق بموقع «فيسبوك»، فقد بلغت حصيلة إصابات فيروس «كورونا المستجد» في مدينة غدامس 139 إصابة بينها 18 حالة نشطة و117 حالة شفاء، فيما توفي أربعة أشخاص جراء الفيروس الذي ظهر في ليبيا مارس الماضي.

- شفاء 6 حالات من «كورونا» في غدامس

يشار إلى أن المجلس البلدي غدامس أعلن نهاية أكتوبر الماضي، إغلاق مداخل ومنافذ المدينة حتى إشعار آخر، للحد من انتشار فيروس «كورونا المستجد»، لافتًا إلى أن فترة الإغلاق ستكون مفتوحة، حسب تطور الظروف، مطالبًا الجهات الأمنية والضبطية بتنفيذ الإغلاق.

وأرجع المجلس قراره إلى «اتساع دائرة انتشار وباء كورونا داخل حدود المدينة»، ورغبته في «تمكين لجان الرصد من إنهاء عملها على أفضل حال»، و«وضع حد لمساهمة الوافدين إلى المدينة في زيادة حجم الكارثة».